Recenze Statik Hypermount 5 v2: Vylepšená verze držáku, který přichytíte (takřka) kamkoliv!

Když se řekne magnetický držák na telefon, většině z nás se automaticky vybaví auto a navigace na čelním skle. HyperMount Vacuum Car Mount V2 ale už po pár dnech používání dává jasně najevo, že být „jen“ držákem do auta je pro něj vlastně dost svazující označení. Díky vakuovému přisátí a silnému magnetu se totiž cítí stejně dobře na palubní desce jako na skle, pracovním stole nebo třeba kuchyňské lince, což z něj dělá překvapivě univerzální doplněk pro každodenní používání telefonu. A jelikož mě první generace tohoto gadgetu dost bavila, když se naskytla možnost vyzkoušet si druhou generaci, neváhal jsem ani minutu. Pojďme tedy na její hodnocení.
Technické specifikace a konstrukce
Základem HyperMountu V2 je vakuový mechanismus, který se aktivuje jednoduchým „přepínačem“ nebo chcete-li páčkou. Nejde o klasickou přísavku, ale o systém, který po uzamčení vytvoří pevný podtlak a držák doslova přicucne k povrchu. Výrobce udává odolnost proti tahu až 30 kilogramů, což v praxi znamená obrovskou rezervu i při dlouhodobém používání nebo častém sundávání telefonu.
Držák je přímo připravený pro Apple MagSafe, takže iPhone se přichytí okamžitě a bez nutnosti cokoliv nastavovat. Pro ostatní telefony jsou v balení dva magnetické kroužky, které rozšiřují kompatibilitu prakticky na jakýkoliv smartphone. Magnet je dostatečně silný na bezpečné uchycení, ale zároveň umožňuje telefon pohodlně sundat jednou rukou.
Samozřejmostí je kulová hlava s možností 360° otáčení a výrazným rozsahem náklonu dopředu i dozadu. Díky tomu lze telefon bez problémů používat na výšku i na šířku, ať už sledujete navigaci, čtete zprávy, natáčíte video nebo máte telefon před sebou při videohovoru. V balení nechybí ani nano pad pro hladké povrchy, čisticí ubrousek, imbusový klíč a základní manuál.
Fotogalerie
Testování v praxi
Abych tento držák co nejlépe otestoval, vzal jsem jej s sebou na řadu nejrůznějších míst. V autě se HyperMount V2 chová přesně tak, jak byste od prémiového držáku čekali. Po přiložení na sklo nebo palubní desku a uzamčení vakuového systému zůstává pevně na místě i na horších silnicích. Telefon se neklepe, nehýbe a drží v přesně nastaveném úhlu. Přichycení mi pak přijde subjektivně silnější než tomu bylo u první generace, srovnám-li jej se stejnými povrchy.
Ještě zajímavější je ale používání mimo auto. Na pracovním stole poslouží jako stabilní stojánek pro videohovory nebo sledování obsahu, v kuchyni se hodí při vaření podle receptů a na skle nebo zrcadle může sloužit třeba při natáčení nebo handsfree hovorech. Právě tady vynikne výhoda vakuového uchycení, protože držák lze kdykoliv sundat a přemístit, aniž by po sobě zanechal stopy, lepidlo nebo poškozený povrch. Druhá generace je pak lepší v tom, že povrchy, které až tak dobře nedržely jako například strukturovaná kuchyňská deska a tak podobně, jsou nyní přisáty podstatně lépe. Ve výsledku je tak celková využitelnost tohoto držáku posunuta kupředu.
Co se týče magnetického uchycení, MagSafe funguje spolehlivě i při častém sundávání telefonu, což oceníte nejen v autě, ale i doma nebo v kanceláři. U telefonů s magnetickým kroužkem je pak zkušenost velmi podobná, jen je potřeba věnovat chvilku přesnému nalepení kroužku. Popřípadě můžete samozřejmě sáhnout po krytu s integrovaným MagSafe prstencem, který vás nalepování ušetří a zároveň zajistí podporu bezdrátového magnetického nabíjení (byť samozřejmě ne plnohodnotného).
Resumé
Co tedy říci závěrem? Statik HyperMount Vacuum Car Mount V2 je držák, který se sice tváří jako automobilový doplněk, ale ve skutečnosti je mnohem univerzálnější. Auto bere spíš jako jednu z mnoha situací, kde dává smysl, a stejnou službu odvede doma, v práci nebo kdekoliv, kde potřebujete mít telefon stabilně na očích. Silné vakuové přisátí, spolehlivý magnet a široké možnosti nastavení z něj dělají praktický nástroj pro každodenní používání. Pokud tedy hledáte držák, který neřešíte jen při jízdě, ale klidně ho přesouváte podle potřeby, HyperMount V2 je přesně ten typ příslušenství, který vás bude bavit používat dlouhodobě.