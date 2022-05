Recenze neoprenového pouzdra na telefon Swissten: Ochrana za každou cenu [+soutěž]

Po stránce designu jsou především jablečné telefony opravdu parádní. Většina uživatelů se po koupi nového iPhonu, popřípadě jakéhokoliv jiného telefonu, ocitá na jakémsi rozcestí a řeší, jak s ním vlastně naloží. Buď můžete telefon zabalit do ochranného krytu a určitým způsobem tak narušit designové prvky, anebo se rozhodnete zařízení nosit kompletně bez obalu. Obě cesty mají své výhody a nevýhody, každopádně pokud patříte mezi jedince, kteří patří spíše do první zmíněné skupiny, tak by se vám mohla líbit tato recenze, ve které se podíváme na neoprenové pouzdro na telefon Swissten Black Rock, které jej ochrání za každou cenu.

Neoprenové pouzdro od Swisstenu lze využít v několika různých situacích. Ocenit jej můžete tehdy, pokud často pracujete v nějakém prašném či vlhkém prostředí a každodenně riskujete možné zaprášení či poškození telefonu. Kromě toho lze neoprenové pouzdro Swissten využít při jakémkoliv výletu do přírody či kamkoliv jinam tehdy, kdy s sebou nechcete zbytečně nosit tašku a nemáte k dispozici místo v kapsách. Pouzdro Swissten Black Rock si totiž můžete klidně zavěsit i na krk, takže kromě ochrany máte jistotu toho, že telefon rozhodně neztratíte. Pojďme se tedy společně na pouzdro Swissten Black Rock podívat.

Oficiální specifikace

Klasicky začneme i tuto recenzi oficiálními specifikacemi, kterých však samozřejmě u pouzder není úplně mnoho. Swissten Black Rock je pouzdro zhotovené z neoprenu, které seženete ve dvou velikostech – tu správnou je nutné vybrat v závislosti na tom, jak velký vlastníte telefon. Menší pouzdro je určené pro chytré telefony do velikosti 6.4″, do čehož zapadá například iPhone 12 (Pro) či 13 (Pro). Větší pouzdro je pak určené pro telefony až do 7″ a můžete jej využít třeba s iPhonem 12 Pro Max či 13 Pro Max. Co se týče ceny, tak ta je u obou pouzder stejná, a to 275 korun. Díky naší spolupráci s obchodem Swissten.eu si však o pouzdro Black Rock můžete zasoutěžit (viz níže) a případně také využít 10% slevu, čímž se dostanete na cenu 248 korun.

Balení

Co se balení pouzdra Black Rock týče, tak neočekávejte něco zvláštního Pouzdro je prodávané prakticky kompletně samostatně a je k němu připevněný pouze papírový karton. Na tom najdete informace o variantě pouzdra společně s návodem k použití a specifikacemi. Níže se pak ještě nachází informace o tom, že lze pouzdro kromě telefonu použít také na MP3 přehrávač, digitální fotoaparát či GPS. Po otevření pouzdra z něj vytáhnete karabinu společně s poutkem, díky kterému lze pouzdro jednoduše zavěsit na krk, popřípadě samozřejmě kamkoliv jinam.

Zpracování

U zpracování tohoto obalu se společně můžeme podívat spíše na detaily. Již několikrát jsem totiž zmínil, že využitým materiálem je neopren, a to prakticky úplně všude. Na přední straně obalu si pak můžete všimnout bílého brandingu Swissten. V horní části obalu se pak nachází zip, který na levé straně sahá zhruba do čtvrtky délky, na druhé pak do půlky. Využitý zip je velmi kvalitní, nedochází k jeho zasekávání a při otevírání i zavírání jednoduše v ruce cítíte robustnost. Na zádech v horní části se pak nachází poutko, které můžete využít k zaháknutí karabiny, ke které pak lze připevnit poutko či cokoliv jiného. Uvnitř obalu se pak také nachází neopren s texturou kruhů, díky kterým uvnitř zařízení nepoškrábete.

Osobní zkušenost

Pokud si otevřete detail recenzovaného pouzdra, můžete si všimnout, že je zde uvedena také voděodolnost, kterou jsem se rozhodl vyzkoušet. Voděodolnost pouzdra Swissten Black Rock jsem konkrétně testoval pod vlažnou vodou z kohoutku. Když jsem čistě neoprenovou část pouzdra pod proudem vody držel a měl uvnitř ruku, tak jsem po dobu několika desítek sekund necítil ani náznak vlhkosti. Voda pak lehce prosákla až tehdy, kdy jste pouzdro zmáčkl druhou rukou. Největší slabinou pouzdra z hlediska voděodolnosti je pak samozřejmě zip, skrze který se tekoucí voda dostane rychle. To jsou ale extrémní podmínky, se kterými se u tohoto pouzdra nepočítá. Recenzované pouzdro by mělo být odolné především proti potu a dešti, zároveň ale také proti prachu a dalším formám znečištění. To znamená, že voděodolné tohle pouzdro zcela jistě je, vodotěsné samozřejmě nikoliv. Vaše zařízení naprosto bez problémů ochrání.

V případě, že do pouzdra Swissten Black Rock umístíte svůj iPhone, popřípadě jiný telefon či zařízení, tak se nemusíte bát ani poškození způsobené pádem. Neopren dokáže nárazy opravdu velmi dobře absorbovat, takže se zařízení uvnitř nic nestane. Tomuto pouzdru opravdu věřím, takže jsem se rozhodl obětovat můj iPhone XS, který jsem umístil do menší varianty pouzdra, a upustil jsem jej několikrát na zem z výšky hlavy, a to v různých úhlech. Ani jednou nedošlo k tomu, že bych slyšel větší ránu způsobenou dopadem telefonu na zem. Pokaždé se ozval pouze tichý zvuk dopadajícího pouzdra, které zařízení opravdu velmi dobře ochránilo.

Závěr

Pokud sháníte obal na váš chytrý telefon, digitální kameru, přehrávač či jakékoliv podobné zařízení, a to především pro ochranu při přenášení či při práci v prašných či vlhkých podmínkách, tak by se vám mohlo neoprenové pouzdro Swissten Black Rock hodit. Tohle pouzdro vás zaujme skvělým zpracováním, nízkou cenou a využitelností. Díky karabině pouzdro můžete umístit prakticky kamkoliv, v balení pak najdete i poutko, díky kterému si obal zavěsíte třeba na krk.

