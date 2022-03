Recenze řemínků Swissten pro Apple Watch: Silikonové, milánské tahy a článkové [+soutěž]

Řemínky na Apple Watch jsou naprosto perfektním doplňkem, pomocí kterého můžete jednoduše světu říct, jaký styl preferujete. Díky možnosti jednoduché výměny pak můžete bez problémů klidně vystřídat několik různých řemínků za jeden den. Někteří uživatelé preferují pohodlí, jiní uživatelé pak samozřejmě řemínky ladí s oblečením, popřípadě podle příležitosti. Existuje mnoho různých druhů řemínků, od těch látkových, přes kožené až po kovové. Originální řemínky samozřejmě nabízí i samotný Apple, co si však budeme nalhávat – jejich cena je prostě a jednoduše vysoká. U některých typů je sice oprávněná, u většiny však ne tak úplně.

Z důvodu vysoké ceny pak uživatelé Apple Watch sahají po několikanásobně levnějších alternativách, které jsou často od originálních řemínků k nerozeznání, a to jak co se týče kvality, tak i zpracování. A ve finále, i kdyby alternativní řemínky nevydrželi tolik, co ty originální, tak i při koupi více kusů na tom budete finančně pořád lépe. Tímto samozřejmě neshazuji originální řemínky, myslím si však, že pokud chcete někdo střídat desítky řemínků, tak je jednoduše lepší pořídit si ty levnější, jelikož za cenu například dvaceti originálních řemínků byste si mohli pořídit dva nové iPhony. Většina jedinců nakupuje řemínky na čínských online tržištích, své vlastní řemínky však nabízí také obchod Swissten.eu. Do redakce nám dorazila trojice řemínků Swissten a my se na ně společně podíváme v této recenzi.

Oficiální specifikace

Jak už to tak v našich recenzích bývá, tak samozřejmě začneme oficiálními specifikacemi. Zcela upřímně, u řemínků však těchto specifikací moc nenajdeme. Pojďme si tedy alespoň říct, jaké typy řemínků od Swisstenu jsou k dispozici. Prvním typem je klasický silikonový, který seženete v celkově 5 barvách. U Applu byste za tento řemínek zaplatili 1 290 korun, Swissten.eu jej má v nabídce za 249 korun. Druhým dostupným typem je milánský tah, a to hned ve 3 barvách. Tento řemínek nabízí Apple za 2 690 korun, řemínek Swissten tohoto typu vás vyjde na 299 korun. Posledním dostupným typem je kovový článkový tah, k dispozici ve třech barvách. Za ten si Apple účtuje až neskutečných 12 590 korun, na Swissten.eu jej má za 399 korun. Pravdou ale je, že článkový tah od Swisstenu se oproti tomu jablečnému liší. Zároveň je nutné zmínit, že jsou řemínky k dispozici ve všech velikostech, teda jak pro 38/40/41 mm verzi, tak i pro větší 42/44/45 mm verzi. A pokud tento článek dočtete až dokonce, tak v rámci soutěže budete moci všechny řemínky získat zcela zdarma. V případě, že neuspějete, tak budete moci využít alespoň 10% slevu na celý nákup.

Balení

Řemínky k Apple Watch od Swisstenu jsou baleny zcela jednoduše. Nachází se v malém obalu, který je zepředu průhledný, takže si řemínek můžete ihned prohlédnout. Zepředu pak můžete vidět také některé základní vlastnosti. Na zadní papírové straně, která kryje řemínek, se nachází branding, společně s informací o kompatibilitě, tedy pro jakou velikost hodinek je řemínek určen. Nechybí návod pro instalaci řemínku, který samozřejmě všichni uživatelé Apple Watch dobře znají. Pro vytažení řemínku stačí krycí papírovou vrstvu vytáhnout směrem nahoru, následně už je možné řemínek vytáhnout.

Zpracování a osobní zkušenost

Do redakce nám dorazily všechny tři zmíněné typy řemínků Swissten. Konkrétně se jedná o řemínky pro větší Apple Watch, tedy pro 42/44/45 mm verzi. Silikonový řemínek má červenou barvu, milánský tah stříbrnou a článkový řemínek pak černou. Jak je na tom zpracování těchto řemínků a co má osobní zkušenost?

Silikonový řemínek

První na řadě je silikonový řemínek Swissten v černé barvě. Při porovnání s originálním řemínkem od Applu se v některých ohledech liší. Jakmile jej vezmete do ruky, tak si můžete všimnout, že je o něco tvárnější a lépe se přizpůsobí. K dispozici je celkově sedm otvorů, které můžete využít pro nastavení velikosti a zapnutí řemínku. Co se týče zapínacích cvočků, tak zde je možné si všimnout další odlišnosti – řemínek Swissten má oproti originálnímu Apple řemínku cvočky dva. Jinak řemínek v těle Apple Watch dobře drží a nijak se nehýbe. Osobně nejsem úplný fanda silikonových řemínků, jelikož mi jsou nepříjemné, avšak pokud tyto řemínky preferujete, rozhodně nebudete mít problém. Z hlediska velikosti jsem využil nejmenší možné otvory, jelikož mám celkem malou ruku. Všiml jsem si, že při používání MacBooku s tímto řemínkem se cvočky dotýkají jeho těla, což by mohlo způsobit poškrábání. Barva řemínku je jinak opravdu pestrá.

Silikonový řemínek Swissten 38/40/41 mm koupíte zde

Silikonový řemínek Swissten 42/44/45 mm koupíte zde

Milánský tah

Co se týče milánského tahu od Swisstenu, tak ten je od originální verze prakticky k nerozeznání – a to stojí několikanásobně méně. O zapínání se v tomto případě stará magnet, který se po obtočení přímo připne k řemínku. Můžete si tak nastavit velikost přesně podle potřeby, nejste omezeni žádnými otvory. Milánský tah je nesmírně elegantní a hodí se především na slavnostní příležitosti, popřípadě do práce anebo prostě a jednoduše tam, kde chcete vypadat dobře. Úplně se samozřejmě nehodí na sport, což je pochopitelné. I tento řemínek v těle Apple Watch drží pevně a ani se nehne. Využité materiály jsou kvalitní a z hlediska osobní zkušenosti mi nošení milánského tahu nedělá problém. Občas se ale při určitém pohybu ruky stane, že se do oček tahu dostanou chloupky z ruky, které se následně vytrhnou, což může štípnout. Osobně mohu říct, že tohle je jediná věc, která mě na milánském tahu štve – děje se to ale jak u originálu, tak u řemínku od Swisstenu.

Milánský tah Swissten 38/40/41 mm koupíte zde

Milánský tah Swissten 42/44/45 mm koupíte zde

Článkový tah

Posledním typem řemínku, který najdete v nabídce obchodu Swissten.eu, je článkový tah. Tento řemínek je velice populární, jelikož díky němu dodáte Apple Watch vzhled klasických hodinek, které článkový tah využívají nejčastěji. Konkrétně tento článkový tah, který Swissten.eu nabízí, přímo u Applu nenajdete. Co se týče zpracování, tak i zde jsou využité kvalitní materiály. Zapínání probíhá pomocí skládací spony, která je taktéž u článkových tahů velmi běžná. Tento typ zapínání je rychlý a pohodlný – pro odepnutí stačí stisknout tlačítka na boku, v případě zapnutí pak stačí jen zacvaknout. Vzhledem k tomu, že je tento řemínek složen z několika článků, tak pro změnu velikosti je nutné články vytáhnout či přidat. Nutno zmínit, že na řemínku jsou nasazeny veškeré články, v balení tedy žádné další nenajdete. Pro zmenšení hodinek musíte články vytáhnout, a to klasickým způsobem, ideálně s využitím nástroje (není součástí balení), kdy ze článku vytáhnete tyčinku směrem podle vyražené šipky. Celkově je možné tento řemínek zkrátit o šest článků. I tento řemínek se na ruce nosí příjemně a hodí se na každodenní, ale i slavnostní nošení – zkrátka a jednoduše všude tam, kam byste si vzali klasické hodinky.

Článkový tah Swissten 38/40/41 mm koupíte zde

Článkový tah Swissten 42/44/45 mm koupíte zde

Soutěž

Společně s internetovým obchodem Swissten.eu jsme si speciálně pro naše čtenáře připravili soutěž, ve které můžete všechny tři recenzované řemínky na Apple Watch vyhrát. Pokud byste se do ní chtěli zapojit, tak se rozhodně nejedná o nic složitého. Stačí, abyste nám do komentářů pod touto recenzí napsali, kolik korun dohromady všechny tři řemínky stojí. Během týdne pak soutěž vyhodnotíme a vyžádáme si od vás e-mail, abychom se mohli domluvit na odeslání. Každý čtenář se může zúčastnit pouze jednou, tedy napsat jeden komentář, což bude při vybírání výherce ověřeno.

Závěr a sleva

Jestliže si chcete rozšířit sbírku vašich řemínků pro Apple Watch a nechcete investovat tisíce korun do těch originálních, tak si myslím, že řemínky Swissten jsou naprosto ideální. Jsou dispozici skladem v Česku, takže je můžete mít do druhého dne doma a nemusíte tak několik týdnů či měsíců čekat. Cena je rozhodně přijatelná a samozřejmě v případě, že by se s řemínkem cokoliv stalo, tak máte možnost reklamace. Po stránce kvality jsou řemínky Swissten podobné těm originálním a rozhodně s nimi nebudete mít problém. Kromě soutěže nám obchod Swissten.eu poskytl ještě 10% slevový kód na všechny produkty Swissten při hodnotě košíku nad 599 korun – jeho znění je SALE10 a stačí jej zadat do košíku. Swissten.eu má v nabídce nespočet dalších produktů, které rozhodně stojí za to.

Veškeré řemínky pro Apple Watch od Swisstenu koupíte zde

Výše uvedenou slevu na Swissten.eu můžete využít klepnutím zde