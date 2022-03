Recenze ochranných krytů Swissten na iPhone: Několik druhů, ze kterých si vyberete [+soutěž]

Ochranné kryty či obaly se řadí mezi doplňky k chytrým telefonům, které si kupujeme nejčastěji. Pro někoho je ochranný kryt naprostou povinností, a to především kvůli ochrany před poškozením. Jiní uživatelé pak mohou ochranné kryty vnímat pouze jakožto módní doplněk. Pokud si nějaký kryt koupíte, tak to většinou neskončí pouze u jednoho kusu, což mi dají rozhodně zapravdu především ženy, které mívají obrovskou sbírku ochranných krytů. Zkrátka a jednoduše, nikdy jich není dost – pro každou příležitost se totiž hodí jiný a hlavně se neustále objevují nové typy a noví výrobci, takže nelze odolat.

Společně se v rámci této recenze podíváme na celkově trojici krytů, které nám poskytl internetový obchod Swissten.eu. V rámci tohoto internetového obchodu můžete kromě krytů najít například také powerbanky, kabely, stojany, držáky do auta, ochranná skla a mnoho dalšího. Co se krytů, které budeme recenzovat, týče, tak se jedná o varianty MagStick, Clear Jelly a Soft Joy. Každý z těchto krytů je v něčem unikátní, pokud se ale rozhodnete pro zakoupení některého z nich, tak se rozhodně přes kapsu neplácnete – zaplatíte maximálně pár stovek. Vrhněme se tedy přímo na věc.

Oficiální specifikace

Jak už bylo zmíněné výše, tak se v rámci této recenze podíváme na trojici rozdílných krytů. Osobně vlastním iPhone XS, takže jsem na recenzi dostal kryty právě na tento model, v nabídce ale najdete kryty na prakticky všechny jablečné telefony. Začněme tuto recenzi oficiálními specifikacemi, stejně jako to děláme v případě ostatních recenzí – byť je ale pravda, že u ochranných krytů těchto specifikací moc neexistuje. První kryt, na který se podíváme, nese název MagStick – a je nejvíce zajímavý. Podle názvu můžete tušit, že bude mít něco společného s MagSafe, což je pravda. Konkrétně si tímto krytem přidáte možnost pro využití MagSafe i na starších iPhonech. Druhým krytem, který lze považovat za takovou klasiku, je Clear Jelly. Ten je průhledný a ohebný, takže vynikne původní vzhled vašeho iPhonu. Třetím krytem, na který se podíváme, je Soft Joy – tento kryt je silikonový a neprůhledný, můžete si u něj vybrat z několika různých barev. Do redakce nám dorazila červená varianta.

Balení

Podíváme-li se na balení ochranných krytů, tak je naprosto typické pro výrobky Swissten. Kryty jsou zabaleny v především bílé krabičce, kde se na přední straně nachází vyobrazený vámi vybraný kryt, společně s názvem a typem zařízení, pro které je určen. Nechybí zde ani některé základní vlastnosti, stejně jako na jedné z bočních stran. Zezadu pak najdete další informace, společně s popisem produktu v několika jazycích. Kryty jsou uvnitř krabičky vloženy samostatně a nenajdete v ní žádné další zbytečnosti, což je rozhodně ideální. K ochrannému krytu žádné dokumenty nepotřebujete, navíc k tomu netvoříte zbytečný odpad. Krabičku pak můžete po rozbalení jednoduše vzít a bez starostí vyhodit do papíru, čímž se využije k recyklaci.

Zpracování

Vzhledem k tomu, že se od sebe recenzované kryty liší, tak se společně níže podíváme na zpracování každého krytu zvlášť. Jak už bylo zmíněno, tak nám do redakce dorazily kryty na iPhone XS, které jsou však totožné s kryty pro iPhone X. Každý z recenzovaných krytů má jiné využití a myslím si, že si rozhodně vyberete svého favorita, a to i vzhledem k velmi nízké ceně, která mi oproti jiným internetovým obchodům připadá bezkonkurenční. Všeobecně je zpracování všech krytů na perfektní úrovni a neměl jsem s ničím problém.

MagStick

Ochranný kryt Swissten MagStick je ze všech krytů asi nejzajímavější, a to díky tomu, jelikož dokáže váš starší iPhone vybavit technologií MagSafe. Samozřejmě se nejedná o plnohodnotnou technologii, na druhou stranu ale díky magnetům můžete využívat prakticky každé MagSafe příslušenství – ať už se jedná o držáky, nabíječky či powerbanky. Pouze je nutné počítat s tím, že při nabíjení budete i nadále pracovat se 7.5 watty, které nabízí klasické Qi bezdrátové nabíjení. Kryt MagStick vám tedy podporu 15 wattového nabíjení MagSafe neposkytne, to je ale jediný nedostatek. Jinak je tento kryt čistě průhledný, veškeré otvory jsou vyřezány přesně a magnety drží velice pevně. Okolo fotoaparátu je obal lehce zvýšený, takže se předejte jeho případnému poškození, kromě toho má obal zvýšené hrany, takže chrání i displej. V rozích je pak materiál upraven pro lepší rozprostření energie při pádu. Cena krytu je 349 korun.

Kryt Swissten MagStick koupíte zde

Clear Jelly

Druhým recenzovaným krytem je Swissten Clear Jelly, který je zcela obyčejný a ničím vás nenadchne, na druhou stranu ale rozhodně ani nezklame. Jedná se tedy o klasický průhledný kryt, který má dle mého názoru ideální tloušťku k tomu, aby se dobře držel, ale zároveň i poskytnul dostatečnou ochranu v případě pádu. Oproti výše zmíněnému krytu MagStick je tedy kryt Clear Jelly o mnoho méně tlustý, což může být pro někoho důležité. Výřezy jsou jinak u tohoto krytu taktéž zpracovány kvalitně a těšit se můžete na zvýšenou hranu okolo fotoaparátu a displeje, takže je zařízení chráněno i v tomto ohledu. Pokud tedy hledáte obyčejný a levný kryt, u kterého vynikne především design vašeho iPhonu, tak je tohle to pravé ořechové. Cena krytu je 149 korun.

Kryt Swissten Clear Jelly koupíte zde

Soft Joy

Ochranný kryt Swissten Soft Joy je posledním krytem v pořadí. V redakci máme tento kryt k dispozici v červené barvě – a musím říct, že mě opravdu překvapila. Asi ještě nikdy jsem neviděl červený kryt, který by měl tak výraznou a sytou barvu. Červená barva, která je na tomto krytu využitá, je opravdu snad nejvíce červená, co to je jde. V nabídce má Swissten k dispozici kryty Soft Joy kromě červené v tmavě modré, růžové, černé a šedé barvě, takže pokud by se vám tento typ líbil, rozhodně si vyberete i oblíbenou barvu. Po stránce zpracování je tento kryt kvalitní – výřezy jsou zpracovány bezproblémově a přesně, tlačítka se mačkají dobře. Okolo fotoaparátu je pak kryt lehce zvýšen, takže jej chrání, tak stejně má kryt i zvýšené hrany, čímž chrání displej. Ve spodní části krytu se pak nachází nenápadný branding Swissten. Cena krytu je 279 korun.

Kryt Soft Joy koupíte zde

Osobní zkušenost

Veškeré výše zmíněné kryty jsem na střídačku testoval několik týdnů a jak nejspíše tušíte, tak jsem s nimi neměl žádný problém. Kromě toho, že průhledné kryty po čase žloutnou, si asi nejsem jistý tím, zdali kryt vůbec může mít nějakou nevýhodu – samozřejmě pokud je kvalitně zpracovaný. Kryty Clear Jelly a Soft Joy jsou určené pro obyčejné jedince, kteří hledají jednoduchý kryt, a to buď průhledný či barevný, za málo peněz. Nejzajímavější je samozřejmě MagStick, který přidá vašemu staršímu iPhonu podporu MagSafe. Osobně jsem si tuto možnost zamiloval a rozhodně si pochvaluji to, že mohu začít využívat MagSafe doplňky, například v podobě držáku do auta či powerbanky, která se přicvakne na záda iPhonu a zařízení nabíjí. Jedinou nevýhodou MagStick krytu je, že je relativně hrubý, oproti Clear Jelly a Soft Joy, nejedná se ale o nic, na co byste si nezvykli. Kryty se jinak velmi dobře drží v ruce a nemáte s nimi problém využívat klasické bezdrátové nabíjení.

Soutěž

Společně s internetovým obchodem Swissten.eu jsme si speciálně pro naše čtenáře připravili soutěž, ve které můžete všechny tři recenzované ochranné kryty na iPhone X/XS vyhrát. Pokud byste se do ní chtěli zapojit, tak se rozhodně nejedná o nic složitého. Stačí, abyste nám do komentářů pod touto recenzí napsali, kolik korun dohromady všechny tři ochranné kryty stojí. Během týdne pak soutěž vyhodnotíme a vyžádáme si od vás e-mail, abychom se mohli domluvit na odeslání. Každý čtenář se může zúčastnit pouze jednou, tedy napsat jeden komentář, což bude při vybírání výherce ověřeno.

Závěr a sleva

Jestliže hledáte nějaký kryt na váš iPhone, a to z jakéhokoliv důvodu, tak si myslím, že mezi kryty Swissten si rozhodně vyberete. K dispozici jsou staré známé klasicky v podobě Clear Jelly či Soft Joy, popřípadě ale můžete sáhnout po speciálním modelu MagStick, kterým si na starší iPhone přidáte podporu MagSafe, což se může hodit. Veškeré kryty jsou zpracovány naprosto skvěle a jejich koupí rozhodně neprohloupíte. Cena je oproti konkurenčním obchodům stanovena opravdu velmi nízko, navíc k tomu můžete nad 500 korun využít dopravu zdarma. Kromě soutěže nám obchod Swissten.eu poskytl ještě 10% slevový kód na všechny produkty Swissten při hodnotě košíku nad 599 korun – jeho znění je SALE10 a stačí jej zadat do košíku. Swissten.eu má v nabídce nespočet dalších produktů, které rozhodně stojí za to.

Výše uvedenou slevu na Swissten.eu můžete využít klepnutím zde

Veškeré ochranné kryty Swissten si můžete prohlédnout zde