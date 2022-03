Recenze stojanů pro iPhone, MacBook a Apple Watch od Swisstenu [+soutěž]

Pokud byste se z jakéhokoliv důvodu rozhodli pro pořízení nějakého stojanu k vašemu Apple zařízení, tak máte na výběr z mnoha různých typů. Stojany pro iPhone a Apple Watch ve většině případech určitým způsobem kombinují také nabíjení, takže pokaždé, když si telefon či hodinky odložíte, tak se automaticky dobíjí, což vám může v některých situacích zachránit krk. Stojany, které jsou určené pro MacBooky, pak slouží především k tomu, abyste je dostali do určité výšky, což je nutné především tehdy, pokud využíváte externí monitory, popřípadě se hodí pro správný posed na židli a proti hrbení se.

Na našem magazínu se relativně často objevují recenze na produkty od internetového obchodu Swissten.eu. Tento obchod nám dodává produkty stejnojmenné značky již po dobu několika dlouhých let a je mezi našimi čtenáři velmi oblíbený. Zatímco na začátku cesty tohoto obchodu jste mohli zakoupit prakticky jen powerbanky, kabely a základní příslušenství, tak aktuálně je portfolio produktů tohoto obchodu několikanásobně větší – a neustále se dál rozšiřuje. Mezi jedny z nejnovějších produktů patří právě stojany pro iPhone, MacBook a Apple Watch. Pokud byste si je tedy chtěli pořídit, tak můžete právě odsud – nemusíte zbytečně platit poštovné, vše máte k dispozici v jednom obchodě. Pojďme se společně v této recenzi na všechny tři zmíněné stojany podívat a nakonec si o ně i zasoutěžit – více se dozvíte na konci recenze.

Stojan na iPhone

Prvním stojanem, na který se v této multi-recenzi podíváme, je ten, určený pro iPhone. Nutno zmínit, že na tento stojan můžete umístit prakticky jakýkoliv telefon, nikoliv jen ten jablečný. Není totiž vybaven čímkoliv, co by mohlo zamezit využívání s jinou značkou telefonu. Tento stojan můžete využít například u počítače k podepření telefonu, a pokud chcete, můžete jej pak klasicky drátově nechat nabíjet.

Balení

Stojan na iPhone od Swisstenu je zabalen v klasické bílé krabici, která je pro produkty značky Swissten typická. Na přední straně se kromě brandingu nachází vyobrazený samotný stojan, společně s informacemi. Na zadní straně se pak nachází prakticky to samé. Po otevření krabice stačí, abyste stojan, který je umístěný v papírovém „držáku“, vytáhli. Tento držák pak můžete sundat a rázem začít stojan využívat. Žádné zbytečnosti tak v balení nenajdete, což je dobře.

Zpracování a osobní zkušenost

Ihned, jakmile jsem tento stojan vzal do ruky, tak mě mile překvapilo jeho zpracování. Stojan na iPhone od Swisstenu je totiž vyroben z hliníku, který je v tomto případě opravdu robustní. Stojan má černou barvu, tedy kromě bílého brandingu na přední straně a kloubů, které se nachází na boku. Díky těmto kloubům můžete měnit náklon stojanu, což rozhodně oceníte. Klouby jsou velmi tuhé a kvalitní, takže se nestane, že by povolily. Pochválit musím využití protiskluzových částí, které se nachází na spodních dvou ramenech a na přední straně, kde se opírá telefon zády o stojan – máte tak jistotu, že nedojde k poškrábání.

Na zadní straně stojanu je pak otvor, skrze který je možné provléct nabíjecí kabel. Tento otvor je dostatečně velký, takže v případě hovoru nemusíte iPhone vytahovat z nabíječky, pouze potáhnete kabel. Ze spodní strany stojanu se nachází protiskluzové nožičky, které zaručí, že stojan zůstane vždy na svém místě. Někteří z vás by ale zajisté ocenili, kdyby byla součástí držáku také bezdrátová nabíječka, takže byste si s kabelem vůbec nemuseli lámat hlavu. To je ale otázka jiného produktu, kterého se dost možná v budoucnu od Swisstenu dočkáme. Cena tohoto držáku je 329 korun.

Stojan na Mac

Druhým stojanem, který najdete v nabídce internetového obchodu Swissten.eu, je ten pro MacBook. I v tomto případě platí, že jej můžete využít pro prakticky jakýkoliv přenosný počítač. Osobně jsem jej každopádně testoval právě s MacBookem, který využívám, takže budu vycházet právě ze zkušenosti. Tento stojan se hodí především tehdy, pokud se při sezení na židli hrbíte – díky němu totiž počítač posunete o kus výše, což mimo jiné využijete i v případě, že pracujete s externími monitory, a to pro zarovnání výšky displejů.

Balení

Stojan na Macu od Swisstenu je zabalen do bílé krabice, která na přední straně vyobrazuje samotný držák, společně s brandingem. Informuje také o tom, že kromě přenosných počítačů můžete stojan využít i s tablety. Na boční straně krabice si můžete prohlédnout, jak se stojan skládá, zezadu pak najdete stojan v akci při použití jablečného počítače. Po otevření krabice stačí vytáhnout samotný stojan, který je zabalen ve stylovém semišovém obalu. Jednoduše si tak stojan můžete kdykoliv vzít s sebou s tím, že se nemusíte bát poškrábání.

Zpracování a osobní zkušenost

I stojan určený pro MacBook je zpracován z kvalitního hliníku, což je rozhodně plus. Rozhodně totiž chcete, aby se stojan žádným způsobem neviklal, a aby na něm zařízení drželo jako přibité – a to je splněno. K tomu, aby se stojan ani nehnul, slouží také protiskluzové části, které jsou viditelné snad všude. Najdete je na spodní části obou ližin, takže jak stojan položíte na stůl, tak zůstane. Kromě toho jsou tyto protiskluzové části umístěny i na držících částech, takže nedojde k poškrábání vašeho přenosného počítače, což je zásadní. Klouby a všeobecně konstrukce je velice robustní a silná, takže se nemusíte bát nějakého rozložení či kolapsu. Vše funguje naprosto parádně a stojan mohu všem doporučit – oproti těm z čínských tržišť je opravdu parádní.

Skvělé na tomto stojanu je, že jej můžete velice jednoduše složit a rozložit. Rozložení probíhá tak, že obě ližiny od sebe roztáhnete na požadovanou šířku, a poté je zvednete nahoru. Pomocí zajišťovacích tyček si pak nastavíte požadovanou velikost tak, že je zaháknete na jedno z vybraných míst ližiny. Složení pak probíhá v přesně opačném pořadí. Následně pak stojan můžete vložit jednoduše do semišového pytlíku a podle potřeby jej přenést, kam potřebujete. Cena tohoto držáku je 599 korun.

Stojan na Apple Watch

Posledním stojanem, na který se v naší recenzi podíváme, je ten pro Apple Watch. Tento stojan se perfektní hodí k tomu, abyste jej využili například u nočního stolku, a to k jednoduchému nabití. Navíc k tomu, pokud máte na Apple Watch aktivní funkci noční stolek, tak stojan můžete využít k tomu, aby vám přes noc při nabíjení zobrazoval čas.

Balení

Stojan na Apple Watch od Swisstenu je tradičně zabalen v bílé krabici, na které se zepředu nachází branding a vyobrazený samotný stojan. Na boku krabice najdete postup, jak se stojan využívá, zezadu pak najdete další informace. Po otevření krabice stačí stojan společně s papírovou přenoskou vytáhnout. Po vytažení stojanu z přenosky už jej můžete začít jednoduše využívat. V balení pak ještě najdete náhradní lepící protiskluzovou položku Opět se v balení nenachází žádné další zbytečnosti.

Zpracování a osobní zkušenost

Stejně jako všechny zmíněné stojany v této recenzi je i ten pro Apple Watch vyrobený z kvalitního hliníku tmavě šedé barvy. Na přední straně si můžete dole všimnout brandingu Swissten, o kus výše už se pak nachází samotné místo pro uložení kolébky (viz níže) a samotných Apple Watch. Po položení na stůl si můžete všimnout toho, že se na něm stojan lehce pohybuje. To je způsobeno ochrannými fóliemi, které se nachází na protiskluzových podložkách – musíte je odstranit. Na spodní straně se nachází dvě, jednu pak najdete i pod nabíjecí kolébkou, odsud se ale nevyplatí ji odlepovat.

Jak už to ale u těchto stojanů bývá zvykem, tak je nutné, abyste si do nich vložili vlastní nabíjecí kolébku, která není součástí balení. Kolébku jednoduše stačí vložit do otvoru – dejte si pozor na umístění kabelu, pro který je zde výřez. Následně kabel veďte směrem dozadu a zahákněte jej do výřezu, který jej bude držet. Nabíjecí kolébka v stojanu drží opravdu pevně a rozhodně se nikam nehne. Skvělé na tomto stojanu je, že ho můžete využít s jakýmikoliv řemínky. Některé stojany, u kterých nejsou Apple Watch ve vzduchu, ale „na zemi“, je možné využít jen s rozepínacími řemínky. To se ale u tohoto stojanu neděje, jelikož řemínek jednoduše obtáhnete okolo. Osobně takové řemínky využívám, takže je to pro mě důležité. Cena tohoto stojanu je 349 korun.

Závěr

Pokud hledáte kvalitní stojany pro vaše Apple produkty, tak ty od Swisstenu jsou opravdu parádní. Osobně jsem měl možnost je testovat po dobu několika týdnů a nejvíce jsem si oblíbil stojan pro MacBook, který mi zjednodušil každodenní fungování. U všech stojanů vás zaujme především jejich kvalitní zpracování, zároveň ale také nízká cena – koupě stojanu vás tak rozhodně nezruinuje, což je skvělé.

