Recenze 3v1 kabelu Swissten: Nabíjejte různá zařízení jedním kabelem

Pokud pravidelně čtete náš magazín, tak nejspíše vlastníte alespoň jeden jablečný produkt. Nejčastěji to je právě iPhone, který momentálně disponuje konektorem Lightning. Dá se říct, že jiná zařízení, než ta jablečná, Lightning konektorem jednoduše nedisponují. Pokud tedy vlastníte například nějakou powerbanku či jiné zařízení, které není od Applu, tak se většinou setkáte s konektorem microUSB či USB-C. A v tomto případě často přichází problém, jelikož kvůli každému novému produktu musíte jednoduše využít jiný kabel s jiným konektorem. Co když vám ale řeknu, že existuje možnost, díky které nabijete všechna vaše zařízení jen jedním jediným kabelem?

Na trhu jsou totiž k dipsozici jakési 3v1 kabely, které se na svém konci rozpojují a nabízí celkem tři konektory. Nejčastěi mezi tyto konektory patří Lightning, microUSB a USB-C. Tyto kabely jsou však často bez jakékoliv certifikace a často se tak stává, že nefungují dle očekávání. V tomto případě má Swissten eso v rukávu, jelikož nabízí kabel 3v1 s již zmíněnými konektory, společně s certifikací MFi (Made For iPhone). To znamená, že vám kabel nepřestane fungovat po aktualizaci iOS, anebo po jiném zásahu. Pojďme se společně na tento kabel podívat blíže v této recenzi.

Oficiální specifikace

Recenzovaný kabel od Swisstenu, jenž má označení 3v1, nabízí již zmíněné tři konektory – Lightning, microUSB a USB-C. Na druhé straně se poté samozřejmě nachází klasický USB konektor. Délka kabelu je standardní, dosahuje 1,2 metru. Jak už jsem zmínil v odstavci výše, tak kabel 3v1 Swissten disponuje certifkací MFi (Made For iPhone), tudíž jej můžete bez problémů připojit k iPhonu, iPadu, či třeba iPodu. Kabel je po celé své délce opletený a o dost odolnější, než klasické kabely, které například Apple přibaluje ke svým zařízením. Cena kabelu je příjemných 499 korun, což je rozhodně méně, než za kolik byste nakoupili tři různé kvalitní kabely s různými koncovkami.

Balení

Kabel 3v1 od Swisstenu vám dorazí v klasické bíločervené krabičce, na kterou jste u Swisstenu již zvyklí. Ze přední strany se nachází vyobrazený samotný kabel společně s koncovkami, které nabízí, a zapomenout nesmíme také na logo certifikace Made For iPhone. Níže poté naleznete informaci o délce kabelu. Ze zadní strany se nachází návod k použití v několik jazycích, který říká prakticky jen to, abyste prvně připojili kabel klasickým USB konektorem, a až poté připojovali další zařízení na druhé straně. Na boční straně se poté opět nachází vyobrané konektory, kterými kabel disponuje, splečně s délkou celého kabelu. Po otevření stačí z krabičky vytáhnout plastovou přenosku, na které je kabel namotán. Nic víc se v balení nenachází a co si budeme nalhávat, nic víc toho ani v případě kabelu potřeba není.

Zpracování

Část zpracování jsou nakousnul už v jednom z předchozích odstavců. Kabel je tedy po své celé délce opletený textilií, čímž se z něj stává o dost kvalitnější a odolnějí přodukt. Co se týče koncovek kabelu, tak ty jsou zpracované z hliníku, tudíž se taktéž jen tak nerozbijí či nezdeformují. Na konci každého konektoru se poté nachází branding Swissten, u Lightning konektoru poté najdete také nápis „licenced“, jenž opět připomíná fakt, že tento kabel disponuje certifikací MFi. Nesmím opomenout také suchý zip, který Swissten přidává ke všem svým kabelům, ke svázání kabelu v případě, že je příliš dlouhý. Celkově je tento 3v1 kabel velmi kvalitně zpravovaný a dokáže sloužit dlouhá léta.

Osobní zkušenost

Osobně tento kabel testuji jež několik dlouhých měsíců a mohu potvrdit, že mě ani jednou nenechal ve štychu. Pravdou sice je, že jej využívám prakticky jen pro nabíjení a mám jej zastrčený v adaptéru, avšak sem tam jsem jej použil i pro přenos dat a ani v tomto případě jsem se nesetkal s žádným problémem. Někteří z vás by se určitě chtěli zeptat, zdali lze s pomocí tohoto kabelu nabíjet (či provádět přenos dat) zařízení napříč všemi třemi konektory zároveň. Odpověď zní v tomto případě negativně, jelikož lze kabel doopravdy využít pouze pro jedno zařízení zároveň. Pokud ke kabelu připojíte další zařízení, nedojde k nabíjení.

Závěr

Pokud denně pracujete se zařízeními, které disponují různými konektory pro nabíjení, tak je pro vás tento 3v1 kabel od Swisstenu to pravé ořechové. Zaujme vás kvalitní a moderní černé zpracování kabelu společně s textilním opletem, a také kvalitní, hliníkové koncovky. Nutno podotknout, že tento kabel disponuje certfifikací MFi, tudíž vám kabel bude fungovat na jablečných zařízeních za všech okolností – tedy například i po aktualizaci softwaru. Osobně tento kabel využívám již několik dlouhých měsíců a kromě telefonů s ním nabíjím například i powerbanky, fotoaparát a další.