Recenze 87W nabíjecího adaptéru Swissten: Univerzální pomocník do každé situace

Pokud vlastníte hned několik (nejen) jablečných zařízení, tak většinu z nich musíte samozřejmě pravidelně nabíjet. To se však může proměnit v jeden velký horor, jelikož má každé zařízení svou vlastní nabíječku. Vy tedy musíte ke svému kancelářskému stolu „natáhnou“ prodlužovací kabel, do kterého často musíte zapojit ještě několik tzv. roztrojek. Ve finále je tedy pod celým stolem velká spleť kabelů, což jednak nevypadá hezky, a jednak když chcete nějakou nabíječku odpojit, tak to trvá hned několik dlouhých minut právě kvůli tomu, že jsou kabely zapletené do sebe.

Dá se říct, že celou tuto problematiku hravě vyřeší extra výkonný 87W nabíjecí adaptér od Swisstenu. Díky něj můžete najednou nabíjet až čtyři různá zařízení, a to s maximálním výkonem až o hodnotě 87 W. Namísto čtyř nabíječek vám tedy bude v prodlužovacím kabelu stačit pouze jedna jediná zásuvka, díky čemuž můžete ty další využít na úplně něco jiného. S 87W nabíjecím adaptérem od Swisstenu můžete prakticky bez problémů nabíjet nejnovější MacBooky či jiná zařízení, která disponují USB-C konektorem, společně s dalšími klasickými zařízeními, která se nabíjí pomocí USB-A konektoru, tedy například iPhone, atp. Pojďme se společně v této recenzi na extra výkonný, 87W nabíjecí adaptér od Swisstenu podívat zblízka.

Technické specifikace

Jak už lze tedy z úvodu a názvu recenze poznat, tak má super-výkonný nabíjecí adaptér od Swisstenu celkový maximální výkon 87 W. Na jeho přední straně se nachází přesně čtyři výstupy – dva z nich jsou USB-C (Power Delivery), další dva jsou poté klasické USB konektory s podporou QuickCharge. V případě, že do adaptéru připojíte jediné zařízení s USB-C konektorem, tak je mu adaptér schopný předat výkon až o hodnotě oněch 87 W. V případě, že zapojíte dvě USB-C zařízení najednou, dokáže každému z nich adaptér předat výkon až o hodnotě 45 W. Maximální výkon klasických USB konektorů je až 70 W. Tyto konektory podporují výstup až 20 V/3.5 A. Celý tento adaptér váží úctyhodných 240 gramů, jeho velikost je poté 110 x 98 x 20,5 mm. Adaptér disponuje ochranou proti zkratu, přepětí, přehřátí a další. Cena adaptéru je poté 1 399 korun.

Balení

Pokud se rozhodnete pro zakoupení super-výkonného adaptéru od Swisstenu, tak se můžete těšit na klasicky zpracovaný blistr. Na přední straně najdete adaptér v celé své kráse, společně s hlavním údajem – tj. výkon maximálně 87 wattů. Zároveň zde najdete vyobrazeny další informace o adaptéru a jeho výkonu. Z boční strany se poté můžete přesvědčit o tom, že adaptér podporuje Power Delivery, společně s QuickCharge 3.0 od Qualcommu, jenž je určený především pro zařízení s operačním systémem Android. Ze zadní strany poté najdete graf a info o chytrém nabíjení (PPS), společně s návodem k použití a dalšími specifikacemi. V krabičce se poté nachází kromě samotného adaptérů také 1,5 metrový kabel k připojení do elektrické sítě.

Zpracování

Co se týče zpracování 87W adaptéru od Swisstenu, tak mohu říct, že je na první pocit velmi robustní. Tento pocit však dodává hlavně fakt, že adaptér váží téměř čtvrt kila. Jedná se tedy o pořádný „kus železa“, i když je vnějšek zpracován z plastu. Ze přední strany adaptéru najdete celkem čtyři výstupy, a to v podobě 2x USB s podporou QuickCharge 3.0 a 2x USB-C s podporou Power Delivery. Kromě nich zde najdete vlevo také LED diodu, která indikuje stav adaptéru. Boční strany jsou poté úplně holé, zezadu najdete certifikáty a specifikace společně se vstupem pro napájecí kabel. Na svrchní straně poté najdete branding Swissten, společně s využitými technologiemi QC 3.0 a PD. Spodní strana je poté čistá. Co se týče napájecího kabelu, tak ten není ničím zajímavý – jedná se o naprosto normální a klasický napájecí kabel, který dostanete k prakticky veškeré elektronice.

Osobní zkušenost

Osobně jsem adaptér testoval hned několik dnů a musím říct, že mé pocity z něj jsou vesměs velmi kladné. Prvně jsem pomocí něj nabíjel MacBook Pro 16″, který má originální nabíječku s výkonem 61 W. Společně s ním jsem poté nabíjel iPhone a šťávu jsem skrze něj dodával také bezdrátové nabíječce. V tomto „rozpoložení“ jsem se nesetkal s byť jediným výkonnostním problémem – veškerá zařízení se nabíjela, jak měla. Při testování jsem si však pořídil 16″ MacBook Pro, který disponuje originální 96W nabíječkou. V tomto případě už šlo ve stejném rozpoložení, tedy 16″ MacBook, iPhone a bezdrátová nabíječka pociťovat, že se MacBook nabíjí o něco pomaleji, než s klasickým adaptérem. Pořád však ale nedocházelo k tomu, že by adaptér jen zpomaloval vybíjení. Stále dokázal 16″ MacBook Pro bez problémů nabít (sice pomaleji, ale ano), stejně tak, jako iPhone s bezdrátovou nabíječkou. Jedinou nevýhodou bylo pro mě to, že se na spodní straně nenachází žádné protiskluzové podložky. Adaptér tak po sebemenším dotyku „lítá“ po stole a navíc, pokud máte na stole nějakou nečistotu, tak riskujete, že dojde kvůli přímému kontaktu k poškrábání stolu či samotného adaptéru.

Resumé

Pokud bych měl 87W nabíjecí adaptér od Swisstenu shrnout, tak musím říct, že se jedná o opravdový super-adaptér. Nabízí výkon až úctyhodných 87 W a pokud se chcete zbavit přebytečných kabelů, či pokud prostě a jednoduše chcete nabíjet vícero zařízení pomocí jednoho adaptéru, tak je tento adaptér to pravé ořechové pro vás. Berte však v potaz, že pokud se chystáte pomocí tohoto adaptéru nabíjet nejnovější a největší MacBooky s originální 96W nabíječkou, tak svým způsobem překračujete limit samotného adaptéru. Nejedná se samozřejmě o takový limit, kdy by mělo dojít k přehřátí či přepětí adaptéru – ten je proti těmto vlivům chráněn – jedná se o limit maximálního výkonu adaptéru a o fakt, že z něj jednoduše více wattů nedostanete. Jedinou vadou na kráse je v tomto případě absence protiskluzových „nožiček“, to se však ale dá vyřešit za pár korun koupením protiskluzových nožek v nejbližším hobby obchodě. Za cenu 1 399 korun se tak jedná o perfektní adaptér, díky kterému můžete nabíjet hned několik zařízení a nikoliv jen jedno. S čistým svědomím tedy adaptér doporučuji, byť před koupí doporučuji propočítat, jaký výkon budete potřebovat.