Apple zveřejnil trailer na film Behind the Mac: Skywalker Sound

Apple dnes na svém oficiálním YouTube kanálu zveřejnil upoutávku na nadcházející film Behind the Mac s podtitulem Skywalker Sound. V té můžete vidět jak pánové a dámy z divize zvukových efektů Lucasfilm vytváří zvuky do Star Wars a to samozřejmě jak jinak než za pomocí nejrůznějších nástrojů s tím, že jednotlivé zvuky nakonci kompilují právě na Macu. Celý film Behind the Mac zveřejní Apple již 4. 5. 2022 na svém YouTube a bude k dispozici zcela zdarma. Datum není náhodné, protože právě 4. 5. bude den Star Wars a ve filmu se podíváme právě na to, jak umělci z divize Skywalker Sound využívají Mac a další nástroje pro tvorbu ikonických zvuků.