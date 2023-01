Recenze bezdrátového reproduktoru Swissten Sound-X: Jeden skvělý, dva ještě lepší [+soutěž]

Bezdrátový reproduktor je pro mnoho uživatelů věc, bez které si nedokáží představit fungovat. V současné době existuje mnoho různých bezdrátových reproduktorů, z nichž se některé hodí na klasický domácí poslech, jiné jsou zase vhodné do přírody apod. Jestliže i vy sháníte nějaký stylový a zkrátka povedený bezdrátový reproduktor, který nabízí skvělé vlastnosti a funkce, tak jste tady správně. Podíváme se totiž v rámci recenze na zoubek Swissten Sound-X, který mě z mnohých ohledů opravdu mile překvapil.

Oficiální specifikace

Jak už to bývá v našich recenzích zvykem, tak začneme oficiálními specifikacemi. Reproduktor Swissten Sound-X se chlubí maximálním výkonem až 15 W, výdrž až 3 hodiny pak zaručuje baterie o velikosti 1800 mAh, která se stejnou dobu také dobíjí. Frekvenční rozsah je 100 Hz – 18 kHz, pro bezdrátový přenos zvuku je využívána technologie Bluetooth 5.2. Dále se reproduktor chlubí voděodolností s certifikací IPX4, jeho rozměry jsou 11 x 11 x 13,3 centimetru a váha 530 gramů. Zapomenout nesmím na konektivitu, která je samozřejmě primárně bezdrátová, každopádně lze využít také sluchátkový konektor, společně s Micro SD kartou (maximálně 32 GB) a USB-A konektorem pro flash-disk. Nabíjení pak probíhá skrze USB-C konektor, který se nachází také na zadní straně. Cena reproduktoru Swissten Sound-X je 799 Kč, každopádně díky naší slevě jej můžete pořídit už za 679 Kč, a dokonce si o něj můžete také zasoutěžit – stačí dočíst recenzi do konce.

Balení

Stejně jako v případě většiny ostatních produktů Swissten je i reproduktor Sound-X zabalen v tradiční bílo-červené krabici. Na její přední straně najdete vyobrazený samotný reproduktor, společně se základními informacemi, na jedné z bočních stran pak specifikace s fotkou reproduktoru v akci. Zadní strana je prakticky kompletně věnována návodu k použití v několika jazycích a informacím. Po otevření krabičky z ní stačí reproduktor Sound-X vytáhnout, a to společně se dvěma půlmetrovými kabely, kdy jeden nabízí z obou stran 3,5mm sluchátkový konektor pro drátový přenos zvuku, druhý je pak USB-A – USB-C a slouží samozřejmě k nabíjení. Nechybí ani malá knížečka v podobě manuálu v češtině a angličtině.

Zpracování

Co se týče zpracování, tak z toho jsem byl nadšen ihned, jakmile jsem poprvé vzal reproduktor Sound-X do ruky. Ohromí vás především jeho povrch, který je zpracován z textilní látky – velmi se tedy podobá HomePodu, což rozhodně neberu jako nevýhodu, ale přesně naopak. Naprosto parádně tak reproduktor zapadne v moderním domově, třeba hned vedle televize, jelikož působí minimalisticky a luxusně. V horní části se nachází poutko, díky kterého lze reproduktor kamkoliv pověsit, což samozřejmě z hlediska projevu zvuku není ideální, avšak v některých případech se může hodit. Na přední straně reproduktoru se ve spodní části nachází malý stříbrný štítek s brandingem Swissten, vzadu dole najdeme gumovou krytku, pod kterou se nachází veškeré konektory, tedy sluchátkový jack, USB-C, čtečka Micro SD karet a USB-A. Horní strana reproduktoru pak slouží k ovládání, najdete zde celkově 5 tlačítek.

Osobní zkušenost

Z hlediska osobní zkušenosti s reproduktorem Sound-X zkrátka není co vytknout. Vše funguje tak, jak jsme u reproduktorů zvyklí, a jak by mělo. Pro prvotní připojení k reproduktoru jej stačí pouze zapnout, čímž se taktéž automaticky přepne do režimu párování, takže jej ihned najdete v seznamu Bluetooth zařízení. Jakmile se k reproduktoru jednou připojíte, tak se k němu váš iPhone či jiné zařízení už bude připojovat automaticky. Tady ale může vzniknout problém – pokud k reproduktoru budete připojeni, nikdo další se k němu nebude schopen připojit, dokud se vy neodpojíte. Jak bylo zmíněno, tak na horní straně najdete celkově 5 tlačítek. Prostřední slouží k vypnutí/zapnutí reproduktoru, nechybí dvě tlačítka pro změnu hlasitosti, která lze při podržení využít k přeskakování skladeb, a dále samozřejmě nechybí tlačítko pozastavení/spuštění přehrávání. Určitou specialitou je tlačítko s označením M, které slouží k přepojení do stereo režimu, pokud máte k dispozici dva reproduktory Sound-X. Pro propojení do stereo režimu stačí oba reproduktory zapnout, a poté na jednom z nich dvakrát stisknout tlačítko M, čímž během pár sekund dojde k automatickému propojení. Pak už se jen stačí klasicky připojit skrze Bluetooth.

Zvuk

U bezdrátového reproduktoru je samozřejmě důležitý také zvukový projev. Ten nikdy nebude tak kvalitní, jako při využití drátového přenosu, pořád lze ale jednoduše určit, zdali je zkrátka dobrý, anebo špatný. Co se týče reproduktoru Sound-X, tak musím říct, že se rozhodně řadí do té dobré skupiny, což hodnotím podle ostatních bezdrátových reproduktorů, které už mi prošly rukama. Zvuk jsem testoval na různých hudebních žánrech a v žádných z nich neměl recenzovaný reproduktor výrazný problém, a to ani při nejvyšších hlasitostech. Jediné, co bych mohl vytknout, jsou dle mého lehce slabší basy. Jak už ale bylo zmíněno, tak lze propojit dva reproduktory Swissten Sound-X, čímž se hudební zážitek umocní. V tomto stereo režimu, kdy výkon dosahuje 30 W, už skutečně nejde vytknout prakticky nic, zvuk je opravdu velmi hlasitý, kvalitní a dá se využít nejen k poslechu hudby, ale také pro ozvučení místnosti při sledování nějakého filmu. Dokonce se výrazně zlepší také basový projev, takže pokud máte tu možnost, určitě bych doporučil pořídit reproduktory hned dva.

Soutěž

Společně s internetovým obchodem Swissten.eu jsme si speciálně pro naše čtenáře připravili soutěž, ve které můžete reproduktor Swissten Sound-X vyhrát. Pokud byste se do ní chtěli zapojit, tak se rozhodně nejedná o nic složitého. Stačí, abyste nám do komentářů pod touto recenzí napsali, jaký je maximální výkon reproduktorů při využití ve stereo režimu. Během týdne pak soutěž klasicky v komentářích vyhlásíme a se dvěma vítězi se domluvíme na odeslání výhry. Každý čtenář se může zúčastnit pouze jednou, tedy napsat jeden komentář, což bude při vyhlašování samozřejmě ověřeno.

Závěr

Jestliže sháníte kvalitní reproduktor, který vás potěší nejen svým designem, ale také zvukovým projevem, tak vám Swissten Sound-X rozhodně mohu doporučit. Osobně jsem z něj prakticky nadšený, jelikož jsem v podobné cenové hladině asi ještě neviděl podobný reproduktor, který by vypadal tak dobře, a zároveň i dobře hrál. Líbí se mi, že se v dnešní době skutečně dají sehnat tak levné reproduktory, které využijete nejen pro poslech hudby doma či venku, ale například také pro přehrávání zvuku při sledování filmu či čehokoliv jiného. Jak už jsem navíc zmínil, tak naprosto skvělý je taký stereo režim, kdy můžete propojit dva reproduktory, které pak přehrávají zvuk společně, čímž se zážitek prohloubí. Pokud vás recenzovaný reproduktor zaujal, nezapomeňte se zapojit do soutěže a případně také využít slevový kód, který přikládám níže.

10% sleva nad 599 Kč

Zkopírovat

15% sleva nad 1000 Kč

Zkopírovat

Bezdrátový reproduktor Swissten Sound-X koupíte zde

Všechny produkty Swissten najdete zde