HomeView se bude přeci jen v Česku prodávat! Stejně tak i HomePod mini 2

Pokud vás stejně jako mě před pár dny rozesmutněl Apple tím, že u nového chytrého domácího displeje HomeView ohlásil, že jej nehodlá zatím prodávat v Evropské unii, mám pro vás dobrou zprávu. V České republice se totiž k HomeView podle všeho přeci jen půjde dostat a to navíc velmi jednoduchou cestou. Do své nabídky jej totiž již zařadila Alza, která jej tedy evidentně chce minimálně na tuzemský trh dostat. A protože se jí to v minulosti povedlo třeba i s HomePody mini, které byly svého času velký hit, jenž se Alze prodával jako teplé rohlíky, je velmi pravděpodobné, že tento český e-commerce gigant svůj plán dotáhne ke zdárnému konci.
Zatímco cena ani odhadovaný termín dostupnosti Alza zatím na svém e-shopu neuvádí, zalistovány má všechny konfigurace – tedy čtyři barevné varianty s reproduktorovou základnou a dvě nástěnné varianty (byť už nich jsem zatím nedohledal nástěnný držák, který bude třeba pro přichycení ke zdi). V současnosti si pak můžete u každé konfigurace nastavit hlídacího psa, aby vás Alza informovala poté, co produkty naskladní.
HomeView na Alze naleznete zde
Fotogalerie
Poměrně zajímavé je pak i to, že vedle HomeView, který oficiálně na český trh neměl zamířit, má Alza už do své nabídky zařazeny i nové HomePody mini 2 ve všech barevných variantách. Jejich cena však úplně nepotěší. Zatímco v USA je totiž Apple prodává za 149 dolarů bez daně, česká cena na Alze je nastavena zatím na 4490 Kč s daní. Pokud by tedy Alza nasadila teoreticky stejný přepočet i u HomeView, které stojí v USA bez daně 299 dolarů, v Česku bychom si za tento produkt mohli zaplatit něco kolem 9000 Kč. Je ale fakt, že o moc levněji jej ve výsledku nedovezete ani třeba z Velké Británie, kde se oficiálně prodává za 299 liber, tedy asi 8647 Kč při dnešním kurzu libry vůči Kč (počítáno 1 Libra = 28,92 Kč).
HomePod mini 2 na Alze naleznete zde
Fotogalerie #2
Jak rychle se podaří novinky naskladnit můžeme v současnosti samozřejmě jen hádat, nicméně osobně si myslím, že se tak stane krátce po oficiálním startu prodejů 13. listopadu. Jedná se totiž v obou případech o zařízení, která aspirují na velmi oblíbené vánoční dárky, takže je jasné, že čím dřív na trhu budou, tím víc se jich může potenciálně prodat. A co vy, půjdete do nového HomePodu mini 2 či HomeView?