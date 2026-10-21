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HomeView se bude přeci jen v Česku prodávat! Stejně tak i HomePod mini 2

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Pokud vás stejně jako mě před pár dny rozesmutněl Apple tím, že u nového chytrého domácího displeje HomeView ohlásil, že jej nehodlá zatím prodávat v Evropské unii, mám pro vás dobrou zprávu. V České republice se totiž k HomeView podle všeho přeci jen půjde dostat a to navíc velmi jednoduchou cestou. Do své nabídky jej totiž již zařadila Alza, která jej tedy evidentně chce minimálně na tuzemský trh dostat. A protože se jí to v minulosti povedlo třeba i s HomePody mini, které byly svého času velký hit, jenž se Alze prodával jako teplé rohlíky, je velmi pravděpodobné, že tento český e-commerce gigant svůj plán dotáhne ke zdárnému konci. 

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Zatímco cena ani odhadovaný termín dostupnosti Alza zatím na svém e-shopu neuvádí, zalistovány má všechny konfigurace – tedy čtyři barevné varianty s reproduktorovou základnou a dvě nástěnné varianty (byť už nich jsem zatím nedohledal nástěnný držák, který bude třeba pro přichycení ke zdi). V současnosti si pak můžete u každé konfigurace nastavit hlídacího psa, aby vás Alza informovala poté, co produkty naskladní. 

HomeView na Alze naleznete zde

Apple Home Collection HomeView 261013 Apple-Home-Collection-HomeView-261013
Apple HomeView wall mounted 261013 Apple-HomeView-wall-mounted-261013
Apple HomeView user recognition 261013 Apple-HomeView-user-recognition-261013
Apple HomeView Timer 261013 Apple-HomeView-Timer-261013
Apple HomeView Siri AI app 261013 Apple-HomeView-Siri-AI-app-261013
Apple HomeView screen angles 261013 Apple-HomeView-screen-angles-261013
Apple HomeView rear USB C port 261013 Apple-HomeView-rear-USB-C-port-261013
Apple HomeView lineup 261013 Apple-HomeView-lineup-261013
Apple HomeView lifestyle living room 261013 Apple-HomeView-lifestyle-living-room-261013
Apple HomeView lifestyle kitchen 261013 Apple-HomeView-lifestyle-kitchen-261013
Apple HomeView lifestyle dining room 261013 Apple-HomeView-lifestyle-dining-room-261013
Apple HomeView home touch 261013 Apple-HomeView-home-touch-261013
Apple HomeView FaceTime Center Stage 261013 Apple-HomeView-FaceTime-Center-Stage-261013
Apple HomeView custom engineered acoustic system 261013 Apple-HomeView-custom-engineered-acoustic-system-261013
Apple HomeView Cooking 261013 Apple-HomeView-Cooking-261013
Apple HomeView color family 261013 Apple-HomeView-color-family-261013
Apple HomeView collection of faces 261013 Apple-HomeView-collection-of-faces-261013
Apple HomeView Apple Podcasts Lyrics Apple Music 261013 Apple-HomeView-Apple-Podcasts-Lyrics-Apple-Music-261013
Apple HomeView Apple Intelligence personal context 261013 Apple-HomeView-Apple-Intelligence-personal-context-261013
Apple HomeView Apple Intelligence broad world knowledge 261013 Apple-HomeView-Apple-Intelligence-broad-world-knowledge-261013
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Poměrně zajímavé je pak i to, že vedle HomeView, který oficiálně na český trh neměl zamířit, má Alza už do své nabídky zařazeny i nové HomePody mini 2 ve všech barevných variantách. Jejich cena však úplně nepotěší. Zatímco v USA je totiž Apple prodává za 149 dolarů bez daně, česká cena na Alze je nastavena zatím na 4490 Kč s daní. Pokud by tedy Alza nasadila teoreticky stejný přepočet i u HomeView, které stojí v USA bez daně 299 dolarů, v Česku bychom si za tento produkt mohli zaplatit něco kolem 9000 Kč. Je ale fakt, že o moc levněji jej ve výsledku nedovezete ani třeba z Velké Británie, kde se oficiálně prodává za 299 liber, tedy asi 8647 Kč při dnešním kurzu libry vůči Kč (počítáno 1 Libra = 28,92 Kč).

HomePod mini 2 na Alze naleznete zde

Apple HomePod mini 2 blue 261013 Apple-HomePod-mini-2-blue-261013
Apple HomePod mini 2 color lineup 261013 Apple-HomePod-mini-2-color-lineup-261013
Apple HomePod mini 2 connected home 261013 Apple-HomePod-mini-2-connected-home-261013
Apple HomePod mini 2 smart home management 261013 Apple-HomePod-mini-2-smart-home-management-261013
Apple HomePod mini 2 Sound Recognition 261013 Apple-HomePod-mini-2-Sound-Recognition-261013
Apple HomePod mini 2 with Mac 261013 Apple-HomePod-mini-2-with-Mac-261013
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Jak rychle se podaří novinky naskladnit můžeme v současnosti samozřejmě jen hádat, nicméně osobně si myslím, že se tak stane krátce po oficiálním startu prodejů 13. listopadu. Jedná se totiž v obou případech o zařízení, která aspirují na velmi oblíbené vánoční dárky, takže je jasné, že čím dřív na trhu budou, tím víc se jich může potenciálně prodat. A co vy, půjdete do nového HomePodu mini 2 či HomeView?  

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HomePod mini 2

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