Apple vysvětlil, proč svět na HomeView čekal tak dlouho

Apple minulý týden konečně představil chytrý domácí displej HomeView, o kterém se spekulovalo dlouhé měsíce. A přestože novinka nabízí celou řadu zajímavých funkcí, nabízí se samozřejmě s ohledem na spoustu úniků doslova několik let před jeho představením otázka, proč s něčím podobným Apple nepřišel už dávno, když konkurenční Amazon či Google prodávají chytré displeje řadu let? Právě odpověď na tuto otázku však nyní Apple vytáhl z rukávu a upřímně řečeno, není vůbec překvapivá. Důvodem dlouhého čekání totiž nebyl ani tak displej, konstrukce nebo jiné hardwarové komplikace, ale především umělá inteligence. Apple zkrátka dle svých slov nechtěl uvést na trh jen další obrazovku do domácnosti, ale naopak chtěl zařízení, jehož skutečným základem bude nová generace Siri.
O vlastním chytrém displeji Apple se hovořilo už několik let a původní spekulace počítaly s jeho uvedením v roce 2025. Nakonec se tak však nestalo a svět musel na novinku čekat takřka až do konce letoška. Důvod nyní pomáhá vysvětlit rozhovor představitelů Apple pro server The Verge, dle kterých bylo zásadní propojit chytrý displej s novou Siri, která dokáže lépe porozumět přirozené řeči, pracovat s osobním kontextem a poskytovat odpovědi přizpůsobené konkrétnímu uživateli.
Jinými slovy, Apple nechtěl vytvořit pouze konkurenta Amazon Echo Show, na kterém si zobrazíte počasí, pustíte hudbu nebo ovládnete chytrá světla. Cílem bylo naopak vytvořit zařízení, které bude fungovat jako skutečný domácí asistent a dokáže jednotlivým členům rodiny nabídnout informace, které jsou důležité právě pro ně.
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HomeView přitom nemá být pouze osobním asistentem jednoho člověka, ale celé rodiny. Právě proto jej Apple navrhl tak, že dokáže rozpoznat až šest uživatelů a každému přizpůsobit zobrazované informace. Když se tedy před displej postavíte vy, uvidíte například svůj kalendář či připomínky. Jakmile k němu přijde jiný člen domácnosti, prostředí se automaticky přizpůsobí jemu. Díky Siri AI navíc nebude nutné používat přesně naučené hlasové příkazy. Stačit má přirozeně říct například to, že je vám doma zima, a asistent pochopí, že má upravit teplotu na termostatu. Právě tuto jednoduchost v rozhovoru zdůraznila také Lilian Rincon, viceprezidentka Apple pro produktový marketing umělé inteligence. Podle ní má být nová Siri natolik přirozená, aby ji bez problémů dokázali používat lidé různých generací a s různými technickými zkušenostmi.
Právě s ohledem na slova Rincon je nicméně čím dál tím víc jasné, že právě závislost na nové Siri vysvětluje to, proč si HomeView zatím oficiálně nekoupíme v České republice, potažmo pak v zemích Evropské unie. Ačkoliv by zde HomeView měl fungovat i bez některých pokročilých funkcí umělé inteligence, Apple se podle všeho rozhodl, že takto omezenou variantu prodávat nechce. Pokud totiž celá myšlenka zařízení stojí na personalizovaném asistentovi, jehož schopnosti vycházejí mimo jiné z informací uložených v iPhone, absence této technologie by znamenala zásadní omezení zamýšleného způsobu používání. Jakmile zde ale bude Siri AI k dispozici, dá se očekávat start prodejů i zde.
HomeView se začne na podporovaných trzích prodávat 13. listopadu za cenu od 299 dolarů. Kdy se dostane také do České republiky, zatím Apple neprozradil. Pokud se vám však líbí alespoň tak jako mě, vězte, že cesta k pořízení až tak složitá není ani od nás. HomeView se totiž bude prodávat i ve Velké Británii, odkud by měl být docela snadno sehnatelný.