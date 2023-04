Už jen měsíc a půl nám zbývá do největší vývojářské konfenerce na světě, tedy do WWDC 2023. Abychom si čekání na novinky, které si pro nás Apple přichystal zkrátili, připravili jsme pro vás galerii všech pozvánek na WWDC, které kdy Apple uvedl. Celkově se v galerii můžete podívat na všechny pozvánky od roku 2008, kdy se uskutečnila samostatná WWDC. Do roku 2008 představoval Apple své novinky v rámci konference MacWorld.