5 teorií, co by mohla znamenat pozvánka na druhou podzimní Keynote

Před zhruba dvěma hodinami rozeslal Apple do světa pozvánky na svou druhou podzimní Keynote, čímž rozpoutal tradiční vlnu spekulací ohledně toho, co by mohl pozvánkou s předstihem prozrazovat. Přestože se v historii nikdy oficiálně nepotvrdilo, že do pozvánek Apple skutečně nějaké indície ohledně chystaných produktů ukrývá, jablíčkáři v nich zpravidla pár podobností s následnými novinkami najdou a proto tak rádi

Proud zvuku AirPods 3

Jedním z produktů, kterých bychom se měli snad příští týden v pondělí počkat, je třetí generace základních sluchátek AirPods. A právě ty lze s trochou představivosti v pozvánce na konferenci vidět – konkrétně pak ve formě “paprsků” nebo chcete-li pomyslných “vln” směřujících odzadu zepředu. Právě tento prvek by přitom mohl symbolizovat proud zvuku sluchátek.

Rychlost čipů MacBooků Pro

Dalším produktem, který by si měl v pondělí odbýt svou premiéru, je MacBook Pro s čipem Apple Silicon. A právě kolem toho se točí i zbytek spekulací, které v současnosti kolují po internetu. Jednou z těch nejpravděpodobnějších (ne-li nejpravděpodobnější) je tom že “paprsky” či “vlny” symbolizují rychlost a tedy jakési svištění větru či okolí kolem vás, které si můžete pamatovat třeba z různých filmů s vesmírnou tématikou, kdy podobné prvky zpravidla signalizovaly přechod na enormní rychlost pro cestování mezi galaxiemi.

Dokonalý displej MacBooků Pro

Ve mě osobně vyvolává pozvánka myšlenky točící se okolo nasazení lepších displejů. Řeč je konkrétně o mini LED panelech, které Apple v současnosti využívá u 12,9” iPadů Pro s M1. “Paprsky” by mohly dle mého symbolizovat jas či obecně zobrazování určitého prvku z displeje jednotlivými pixely. Jas mini LED displejů je navíc podstatně vyšší než u nynějších Retin, takže by právě jeho symbolika ve formě “paprsků” na pozvánce dávala smysl.

Vyšší obnovovací frekvence displeje MacBooků Pro

Když už jsme se výše dotkli rychlosti MacBooku Pro z hlediska čipsetu Apple Silicon, je nasnadě zmínit i rychlost v souvislosti s displejem. Poměrně živě se totiž spekuluje taktéž nad tím, že Apple přidá po iPadech a iPhonech technologii ProMotion schopnou zobrazovat obsah v rozmezí zobrazovací frekvence 10 až 120 Hz právě i na MacBooky. A na jakých jiných strojích něco podobného nasadit, než na vlajkových laptopech, které by měly v následujících několika měsících, ne-li letech udávat trendy.

Nové barevné varianty MacBooků Pro

Na úplný závěr tu máme teorii zřejmě nejméně záživnou. Točí se totiž “jen” kolem barevných variant MacBooků, které by teoreticky mohla pozvánka odhalovat. Při pohledu na ní totiž zjistíte, že se na ní točí de facto jen tři barvy – konkrétně černá, bílá a modrá. O černých MacBoocích Pro se hovoří již dlouhé měsíce, bílá barva se pak dá číst jako klasická stříbrná a modrá by pak mohla být bez problému zbrusu nová exkluzivní barva této řady, kterou by jejím nasazením Apple stroje sladil s iPhony 12 Pro a 13 Pro.

