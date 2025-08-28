Apple Pozvánky přidávají novou užitečnou funkci

Aplikace Pozvánky Apple, která byla představena na začátku letošního roku, si postupně nachází cestu k širšímu okruhu uživatelů a Apple ji pravidelně obohacuje o nové funkce. Nejnovější aktualizace s označením verze 1.4 přináší zajímavou novinku, která potěší všechny majitele iPhonů – možnost přidat na plochu widget s odpočtem do nadcházející události.
Tento widget je prvním svého druhu, který aplikace nabízí. Uživatelé si tak mohou na některou z ploch svého iPhonu umístit přehledný odpočet k jakékoli plánované akci, vytvořené v Pozvánkách. Praktické využití je nasnadě – ať už jde o blížící se pracovní schůzku, narozeninovou oslavu, svatbu či jiný důležitý okamžik, čas zbývající do začátku budete mít stále na očích.
Nativní aplikace Pozvánky Apple se od svého uvedení dočkala už několika vylepšení. Minulé aktualizace přinesly například možnost přidávat odkazy přímo do pozvánek, nové varianty pozadí pro vizuální přizpůsobení či další menší funkce, které zpříjemňují používání. Nový widget ale představuje krok směrem k ještě větší praktičnosti, protože rozšiřuje propojení aplikace se systémem iOS.
Fotogalerie
Aktualizovanou verzi aplikace lze stáhnout v App Store. Je však třeba připomenout, že pro odesílání pozvánek je nutné mít aktivní předplatné iCloud+. Služba Pozvánky je kromě iPhonu dostupná také prostřednictvím iCloudu na webu, takže přístup k událostem a jejich správě máte prakticky odkudkoliv. Díky novému widgetu se aplikace Pozvánky Apple stává ještě užitečnějším pomocníkem pro každodenní organizaci času – a to nejen v osobním, ale i pracovním životě.