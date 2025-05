Tato nová Apple aplikace získává další skvělou funkci!

Apple tento týden vydal první větší aktualizaci své nové aplikace Pozvánky (Invites), která slouží k plánování událostí a správě pozvánek. Verze 1.2 přináší užitečnou novinku – možnost přidat k pozvánce libovolný odkaz, což dává organizátorům větší flexibilitu a prostor pro sdílení doplňujících informací.

Nová funkce se nachází v sekci Dlaždice, která byla do aplikace přidána právě s touto aktualizací. Pomocí tlačítka „Přidat dlaždici“ můžete vložit URL adresu, název odkazu a jeho popis. Sekci Dlaždice najdete zcela dole. Apple uvádí, že odkazy mohou sloužit k celé řadě účelů – například k připojení seznamu dárků, plánování společného výletu nebo rozdělení úkolů na rodinné oslavě formou „kdo co přinese“. Vzhledem k tomu, že odkazy nejsou nijak omezené, můžete do pozvánky vložit prakticky jakýkoliv web podle potřeby.

Aplikace Pozvánky byla představena začátkem letošního roku jako nový nástroj pro předplatitele iCloud+. Umožňuje vytvářet personalizované pozvánky s vlastní grafikou, fonty, polohou události, informací o počasí a dalšími detaily. Odesílat je můžete jak uživatelům iPhonu, tak lidem s Androidem – k potvrzení účasti slouží jednoduchá funkce RSVP.

Ačkoli je odpověď na pozvánku dostupná pro všechny, k samotnému vytváření událostí je nutné mít předplatné iCloud+ – tedy placenou verzi cloudového úložiště Applu, která začíná na ceně 0,99 USD měsíčně. Invites tak zapadá do širší strategie Applu, který postupně rozšiřuje nabídku služeb v rámci iCloud+ o další nadstavby, ať už jde o bezpečnostní nástroje jako Private Relay nebo právě nové nástroje pro komunikaci a organizaci.

Aktualizace na verzi 1.2 je dostupná všem uživatelům zdarma v App Store. Pokud tedy plánujete svatbu, oslavu nebo víkendovou grilovačku, a zároveň jste v Apple ekosystému jako doma, Invites je čím dál praktičtější alternativou k běžným kalendářům a skupinovým chatům. A díky nové funkci s odkazy vám umožní ještě lépe sladit detaily s ostatními.