iPhone 15 Pro představení: Kdy Apple rozešle pozvánky na nejočekávanější Keynote letoška?

Představení nových iPhonů 15 (Pro), Apple Watch 9 a dalších novinek sice klepe na dveře čím dál tím hlasitěji, jedním dechem se nicméně sluší dodat, že o něm Apple zarytě mlčí a kdybychom tedy měli vycházet jen z jeho počínání, zatím bychom neočekávali vlastně nic. Rozeslání pozvánek na zářijovou Keynote se však velmi pravděpodobně kvapem blíží, jelikož nás od této události alespoň podle dosavadních úniků dělí poslední zhruba dva týdny. A díky tomu tak můžeme již nyní odhadnout, kdy se pozvánek dočkáme.

Obecně platí, že Apple rozesílá pozvánky na Keynote přesně dva týdny před jejím pořádáním. Jedinou výjimkou bylo období koronakrize, kdy Apple konference pořádal výhradně online, díky čemuž si mohl dovolil rozesílat pozvánky později. To proto, že vzhledem k absenci fyzických návštěv novinářů nemusel brát v potaz čas, který by jinak novináři potřebovali na naplánování cesty, zajištění si ubytování a tak podobně, díky čemuž mohl pozvánky rozeslat pouhý týden dopředu. Jelikož však má být nyní konference – stejně jako řada předchozích – vedena hybridně, tedy sice s předtočeným videem, avšak za účasti novinářů a tak podobně, musí Apple dát o jejím konání vědět s dostatečným předstihem.

V současnosti se spekuluje pouze o dvou termínech pořádání – konkrétně o úterý 12. září a o středě 13. září, přičemž úterý 12. září se jeví podle valné většiny zdrojů mnohem pravděpodobnější. Pokud se tato předpověď naplní, znamenalo by to, že Apple rozešle pozvánky na akci zítra, tedy v úterý 29. srpna. Pokud by se akce konala až 13. září, pak by pozvánky rozeslal Apple až ve středu 30. srpna. Co se pak týče času, pozvánky bývají rozesílány zpravidla po 18. hodině našeho času, takže zítra touto dobou buďte ve střehu