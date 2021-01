Clubhouse pozvánka: Kde je získat, kolik jich každý uživatel má a jak fungují

Clubhouse pozvánka je v posledních dnech (nejen) v České republice vyvažována zlatem. Mnoho uživatelů po ní neustále touží, jelikož nechtějí, aby jim vlak jménem Clubhouse ujel. Zbrusu nové sociální síti Clubhouse, která momentálně zaznamenává obrovský rozmach, jsme se již na našem magazínu věnovali. Už tedy nejspíše víte, že se jedná o platformu, ve které se můžete domlouvat pouze hlasem, a to v jednotlivých místnostech. Abyste však tuto aplikaci mohli v současné době používat, tak potřebujete jednak pozvánku, a jednak iPhone. Na Android byste v rámci Google Play aplikaci Clubhouse hledali jen marně. Pojďme se společně v tomto článku podívat na to, jak je to v rámci zmiňované aplikace s těmi pozvánkami.

Kde získat Clubhouse pozvánku?

Pokud byste se v současné chvíli chtěli na Clubhouse přidat, tak se vám to klasickým způsobem bohužel nepodaří. Vše, co můžete udělat, je maximálně stáhnout aplikaci a dívat se na její ikonu na domovské obrazovce. Abyste se totiž mohli do Clubhouse připojit, tak potřebujete pozvánku. Určitě se teď ptáte, kde takovou pozvánku můžete získat? Existuje pouze jediná možnost – musí vám ji věnovat jeden ze současných uživatelů. Jestliže se tedy podařilo vašemu kamarádovi či členovi rodiny do Clubhouse dostat, tak se jej zkuste otázat, zdali nemá pozvánku k dispozici.

Kolik Clubhouse pozvánek má každý uživatel k dispozici?

Rozhodně to ale nefunguje tak, že by jeden uživatel, který se do Clubhouse dostane, mohl rozeslat pozvánek, kolik jen chce. Každý nový uživatel má totiž k dispozici pouze dvě pozvánky, které může komukoliv věnovat. Pokud obě dvě pozvánky dotyčný jedinec ihned někomu věnuje, tak tento krok nemůže vrátit zpátky a další pozvánky bohužel jen tak jednoduše nezíská.

Získání dalších Clubhouse pozvánek

Jak už jsem zmínil výše, tak každý uživatel Clubhouse může věnovat pouze dvě pozvánky. Zároveň jsem ale nikde neřekl, že není možné získat další pozvánky – pouze je to vcelku časově náročné. Další pozvánky může uživatel získat po aktivním používání aplikace Clubhouse. Podle dostupných informací, které se mi podařilo od uživatelů získat, je nutné, abyste pro získání dalších dvou pozvánek měli Clubhouse otevřený alespoň okolo 30 hodin. Těchto 30 hodin se tedy musíte nacházet v nějakých místnostech a poslouchat či mluvit. Kromě toho lze další pozvánky získat vytvářením vlastních místností. Všeobecně je nutné, abyste pro získání dalších pozvánek tedy byli aktivní, jakýmkoliv způsobem.

Jak Clubhouse pozvánky fungují?

Nyní už víme, jakým způsobem lze pozvánky získat. Jakým způsobem ale fungují? Zcela jednoduše – vážou se na telefonní číslo. Pokud tedy chcete někoho do Clubhouse pozvat, tak je nutné, abyste jej ideálně měli v kontaktech, popřípadě abyste znali dotyčného telefonní číslo. Všechny vaše volné pozvánky lze zobrazit přímo z aplikace, kde nahoře klepněte na obálku. Pouze pamatujte na to, že je nutné, aby měl dotyčný uživatel iPhone. Jak už jsem zmínil v úvodu, tak na Android prozatím aplikace Clubhouse není k dispozici.

Clubhouse pozvánky a budoucnost

Styl získávání pozvánek se od založení aplikace Clubhouse změnil. Momentálně tedy fungují výše uvedené postupy. Podle dostupných informací by se však celý tento pozvánkový systém měl zrušit a aplikace by tak mohla získat o mnoho více uživatelů, kteří netrpělivě čekají. Otázkou tak zůstává, zdali právě kvůli zrušení pozvánek neztratí Clubhouse své kouzlo a popularitu. Už nyní se totiž různě hovoří o tom, že se na Clubhouse během pár dnů zapomene. To však samozřejmě ukáže jen a pouze čas.