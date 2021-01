5 tipů a triků pro Clubhouse, které by měl znát každý jeho uživatel

Pokud v posledních několika dnech zažila nějaká aplikace opravdový boom, tak je to jen a pouze nová sociální síť Clubhouse. V rámci této aplikace se můžete připojit do různých místností, ve kterých komunikujete s lidmi, kteří mají stejné zájmy. Místnost je rozdělena na řečníky a publikum, každý nově připojený samozřejmě začíná v publiku. Odtud poslouchá řečníky s tím, že pokud má něco na srdci, může se přihlásit o slovo a svůj názor pronést. Každá místnost je poté pouze dočasná a neexistuje možnost pro její jednoduché opětovné vyhledání. Pokud už se vám podařilo do Clubhouse získat pozvánku a začínáte se s aplikací sbližovat, tak se vám bude kromě včerejšího článku, který přikládám níže, hodit těchto 5 tipů a triků, které by měl každý uživatel Clubhouse znát.

Přidejte životopis

Při registraci vašeho účtu do Clubhouse musíte zadat své jméno a příjmení, společně s profilovou fotografií. Veškeré zadané údaje by měly být pravdivé, což se samozřejmě mnoha uživatelům nemusí úplně líbit, každopádně jedná se o jakési „pravidlo“. Kromě zadání těchto údajů si váš profil můžete okořenit také přidáním životopisu, potažmo bia. Tohle bio se poté zobrazí každému uživateli, který si zobrazí váš profil. Do bia si můžete napsat například to, čemu se věnujete, váš oblíbený citát, anebo jakékoliv jiné informace, které chcete sdílet. Pro vyplnění bia klepněte vpravo nahoře na ikonu vašeho profilu, a poté na možnost Add a bio. Zde už jen stačí zadat požadované informace a klepnout na Done.

Nastavení notifikací

Stejně jako ostatní aplikace, tak i Clubhouse vás může do určitých místností nalákat prostřednictvím notifikací. Ve výchozím nastavení jsou však tyto notifikace poněkud „agresivní“ a chodí relativně často, což může mít ve finále opačný efekt a namísto připojení se budete dále oznámení ignorovat. Abyste tomuto předešli, tak si můžete v rámci aplikace nastavit, jak často vám notifikace budou chodit. Kupodivu je ve výchozím nastavení zvolena možnost Normal, tedy ani pomalé, ani rychlé. Frekvenci příchozích notifikací si můžete nastavit tak že na domovské obrazovce vpravo nahoře klepněte na ikonu vašeho profilu, a poté na stejném místě na ikonu ozubeného kola. Zde pak rozklikněte první možnost Frequency, kde si můžete vybrat jednu z pěti možností.

Spravujte své zájmy

V rámci aplikace Clubhouse nemůžete jednotlivé místnosti žádným způsobem vyhledávat. Zobrazují se totiž v závislosti na vašich zájmech a uživatelích, které sledujete, přímo na domovské stránce. Postupně můžete brouzdat níže a níže, dokud nenajdete tu místnost, která se vám bude líbit. Už při registraci jste si mohli nastavit vaše zájmy a koníčky, podle kterých se místnosti vyhledávají. Pokud se však něco změnilo, tedy pokud vás začalo či přestalo něco bavit, tak si můžete zájmy upravit, aby se vždy zobrazoval relevantní obsah. Pro změnu zájmů klepněte vpravo nahoře na ikonu vašeho profilu, a poté na ikonu ozubeného kola. V dalším okně pak rozklikněte Interests a vybrané zaškrtněte či odškrtněte.

Sledujte oblíbené uživatele

Místnosti, které se vám budou na domovské obrazovce zobrazovat, se vybírají mimo zájmů také podle uživatelů, které sledujete. Pokud se tedy v budoucnu chcete s někým setkat v dalším místnosti, popřípadě pokud se vám líbí místnosti, ve kterých se konkrétní osoba nachází, tak rozhodně nezapomeňte případné uživatele sledovat. Jestliže chcete začít někoho sledovat, tak na něj v konkrétní místnosti klepněte a klepněte na Follow, popřípadě uživatele klasicky vyhledejte pomocí vyhledávání, a poté jej stejně začněte sledovat. Na prvních příčkách se vám na domovské obrazovce poté budou zobrazovat takové místnosti, ve kterých jsou vámi sledování jedinci, a které korespondují s vašimi zájmy.

Pravidlo 30 sekund

Většina uživatelů má v sobě jakýsi „blok“, který jim brání se přesunout do řečníků a říct nějaký svůj příběh. Pokud se vám tento blok jednoho dne podaří překonat, tak byste si měli pamatovat pravidlo 30 sekund. Většinu uživatelů bohužel tak úplně nezajímá nějaký dlouhý příběh, tedy pokud se nejedná o něco extrémně zajímavého. Říká se, že vás uživatelé v Clubhousu budou při mluvení poslouchat prvních 30 sekund, a poté už tak nějak ztratí zájem. Namísto monologu se tedy snažte preferovat především dialog – ptejte se ostatních na jejich názor a nějaké další informace, které by vás a ostatní posluchače mohly obohatit. Zároveň se rozhodně nesnažte někomu skákat do řeči – i na internetu to není úplně slušné a nejspíše by se vám to také nelíbilo.