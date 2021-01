Clubhouse: Co to je, jak se do něj dostat a proč by vás mohl bavit?

Pokud jste v posledních několika dnech nebyli mimo internetové připojení, tak vám s největší pravděpodobností neunikla nová sociální síť Clubhouse, která nyní zažívá obrovský rozmach. Momentálně se jedná o nejstahovanější aplikaci v rámci App Store a hned na začátek vám mohu říci, že se není čemu divit. Koncept této aplikace je naprosto skvělý a myslím si, že i největší odpůrci sociálních sítí by se mnou po vyzkoušení mohli souhlasit. Jestliže byste se o aplikaci Clubhouse chtěli dozvědět více, tak jste tady naprosto správně. Právě v tomto článku si totiž řekneme a vysvětlíme vše podstatné.

Co to je Clubhouse a jak funguje?

Hned na začátek si pojďme vysvětlit, jak vlastně aplikace Clubhouse funguje a proč by vás vlastně mohla zajímat. Clubhouse je sociální sítí, která je na světě již zhruba půl roku. Pozornosti se ji však začalo dostávat právě teprve před několika dny. Podle dostupných informací měla být aplikace Clubhouse určena především pro tzv. „smetánku“ – v aplikaci si měli informace a zkušenosti předávat pouze významní lidé. Tato sociální síť funguje pouze na principu sdílení mluveného slova v rámci konkrétních místností. To znamená, že se uživatelé připojují do místností s určitou tematikou, která je zajímá, a poté zde komunikují. Všichni, kteří se v místnosti nachází, jsou poté rozdělení do dvou skupin – jedná se o publikum a „řečníky“. Ve skupině publika se nachází uživatelé, kteří mohou pouze poslouchat, mohou se však přihlásit o slovo a moderátoři je mohou přesunout právě k řečníkům, kteří se mohou kdykoliv zapojit do konverzace.

Zdroj: Clubhouse

Novou místnost může založit kdokoliv z uživatelů. Stačí na domovské obrazovce klepnout na Start a room, kde si poté zvolíte typ místnosti, společně s tématy, o kterých v ní chcete mluvit. Po vytvoření místnosti do ní můžete uživatele pozvat, popřípadě se jim místnost může zobrazit na hlavní stránce podle jejich zájmů. Po připojení nemusíte žádným způsobem nic vyplňovat, ani se nějakým způsobem prokazovat – ihned se ocitnete uprostřed konverzace. Dobrou zprávou je, že Clubhouse běží i na pozadí. To znamená, že se můžete při poslechu přesunout do jiné aplikace, anebo můžete zařízení zamknout a poslouchat třeba ve sluchátkách. Veškeré místnosti, které se v Clubhouse vytvoří, jsou pouze dočasné – pokud se z nich uživatelé odpojí, tak zaniknou. Jednotlivé místnosti pak nelze ani vyhledávat. Konkrétně lze vyhledat pouze uživatele, společně s tzv. kluby, které mohou vytvářet, kteří pravidelně vytváří své místnosti se stejným názvem.

Kde lze Clubhouse stáhnout?

Nutno podotknout, že je aplikace Clubhouse v současné době k dispozici jen a pouze pro operační systém iOS. Pro většinu našich čtenářů tohle samozřejmě nebude problémem, každopádně pokud nás čtou i „androiďáci“, tak momentálně máte smůlu. Rozhodně ale nebudete mít smůlu navěky – vývojáři už nyní pracují na aplikaci pro Android, která by se již brzy měla objevit v Google Play. Rozhodně tedy buďte trpěliví… anebo přejděte na iPhone.

Aplikaci Clubhouse stáhnete pomocí tohoto odkazu

Jak se mohu do Clubhouse dostat?

Jak už jsem výše zmínil, tak Clubhouse původně nebyla aplikace, která měla být určená pro všechny. Pokud byste se tedy do ní nyní chtěli jen tak dostat, tak vás bohužel musím zklamat. Momentálně se totiž do aplikace můžete přidat jedině tehdy, pokud obdržíte pozvánku. Každý jeden nový uživatel, který se do Clubhouse dostane, získá dvě pozvánky, které poté může rozeslat svým známým, rodině či komukoliv jinému. Pokud budete v aplikaci opravdu aktivní, tak můžete časem získat další pozvánky. Každopádně se proslýchá, že tento „pozvánkový styl“ bude brzo zrušen. Clubhouse se totiž údajně chystá otevřít veřejně pro všechny, takže v blízké budoucnosti už nejspíše pro připojení se do Clubhouse pozvánku nebudete potřebovat.

Po spuštění aplikace

Poté, co si aplikaci stáhnete a spustíte, tak musíte zadat vaše telefonní číslo. Veškeré pozvánky jsou vázané právě na telefonní čísla a přesně podle nich dokáže aplikace zjistit, zdali jste pozvaní, či nikoliv. Po zadání svého čísla vám poté přijde ověřovací kód, který do aplikace zadáte. V dalším kroku zadáte své jméno a příjmení a na další obrazovce si poté vyberete ta témata, která vás z různých oblastí zajímají. Podle vybraných témat se vám poté zobrazí uživatelé, které můžete sledovat. Nakonec si stačí vybrat profilovou fotografii a uživatelské jméno a je hotovo. Ocitnete se na domovské obrazovce, kde už se stačí připojit ke konkrétní místnosti.

Pro koho je Clubhouse určený?

Osobně jsem si z počátku myslel, že mě Clubhouse nemůže žádným způsobem zaujmout – rozhodl jsem se tedy, že se o něj nijak nebudu zajímat a spíše jsem se mu stranil. Když mi ale poté kamarád nabídl pozvánku, tak jsem usoudil, že bych jej mohl alespoň vyzkoušet. Prošel jsem si tedy základním nastavením a najednou jsem v aplikaci strávil několik hodin. Jedná o doopravdy velice návykovou síť, ze které se vám nebude chtít odcházet. S cizími lidmi, které zprvu neznáte, se během pár minut jste schopní skamarádit tak moc, jako byste je znali dlouhá léta. V jednotlivých místnostech můžete řešit opravdu všemožná témata – od fotografování, přes marketing, až po sex – a to s uživateli různých generací. Převažuje samozřejmě mladší generace, avšak bez problémů naleznete také starší uživatele, například rodiče.

Závěr

Pokud byste se chtěli přiučit novým věcem, anebo se jen nudíte doma a nemáte tzv. do čeho píchnout, tak je Clubhouse přesně určený pro vás. Jedná se o velice zajímavou aplikaci se skvělým konceptem, kterou si většina z vás zamiluje. Je velmi zajímavé, jakým způsobem jsou uživatelé mezi sebou schopni komunikovat, tedy pouze hlasem. V Clubhouse si můžete psát maximálně se sledujícími, každopádně přímo v místnostech se jinak než hlasem nevyjádříte. Ale přesně v tom je to kouzlo. Některým jedincům by mohla vadit nedostatečná míra anonymity – vaši sledující totiž mohou vidět, v jakých místnostech se momentálně nacházíte, kromě toho byste měli v Clubhouse využít své pravé jméno a fotografii. Mimo to by poté bylo fajn, kdyby vývojáři zapracovali na možnosti připojení se ke starší místnosti, ze které jste se odpojili, tedy pokud ještě funguje. Věřím však, že se všech těchto vylepšení dočkáme v následujících dnech a týdnech. Přece jenom se Clubhouse rozrostl právě v posledních dnech a vývojáři mají zajisté se vším plné ruce práce.

