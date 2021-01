5 tipů a triků pro aplikaci Threema, které by měl znát každý její uživatel

Před několika týdny internetem proběhla zpráva o tom, že by mělo dojít k ještě většímu propojení komunikační aplikace WhatsApp s Facebookem. Díky těmto novým podmínkám měl Facebook získat přístup k většímu počtu uživatelských dat, které pak měl využívat především pro cílení reklam. V určitých zdrojích bylo dokonce uvedeno, že by Facebook měl získat přístup také k samotným zprávám. Uživatelům se tohle naprosto logicky úplně nelíbilo a několik milionů z nich přestalo WhatsApp používat. Namísto něj pak mohli začít používat jednu z bezpečnějších alternativ – například placenou Threemu. Pokud mezi uživatele, kteří po Threemě sáhli, patříte taky, tak se vám bude líbit tento článek. V tom se totiž podíváme na 5 tipů a triků, které by měl každý uživatel Threemy znát.

Uzamčení pomocí Face ID či Touch ID

Threema patří mezi jednu z nejbezpečnějších chatovacích aplikací. Ve výchozím nastavení ji ale může jednoduše otevřít kdokoliv, kdo se dostane k vašemu odemčenému iPhonu. Naštěstí si ale můžete nastavit, aby se Threema automaticky uzamykala poté, co ji opustíte, a to buď prostřednictvím kódového zámku, anebo biometrické ochrany Face ID či Touch ID. Jestliže si chcete tuto funkci nastavit, tak napravo ve spodním menu klepněte na Nastavení, kde poté rozklikněte kolonku Zamykání přístupovým kódem. Zde je pak nutné stisknout možnost Zapnout přístupový kód. Zobrazí se upozornění, které si přečtěte, a poté potvrďte stisknutím OK. Poté už jen stačí kód dvakrát po sobě zadat. Pokud chcete aktivovat ověření pomocí Face ID či Touch ID, tak tuto možnost níže aktivujte. Výše si pak můžete nastavit, po jaké době je ověření vyžadováno.

Potvrzení o přečtení

Ve většině chatovacích aplikacích si můžete nastavit (de)aktivaci Potvrzení o přečtení – dobrou zprávou je, že Threema není výjimkou. Jestliže tedy nechcete, aby ostatní uživatelé viděli, že jste si přečetli jejich zprávu, tak se nejedná o nic složitého. Stačí, abyste vpravo dole v menu klepnuli na Nastavení. Jakmile tak učiníte, tak rozklikněte kolonku Soukromí. Zde níže v kategorii Chat stačí, abyste provedli deaktivaci funkce Posílat potvrzení o přečtení. Mimo to můžete také deaktivovat funkci Ukazatel psaní odesílané zprávy, díky čemuž se druhé straně nebude zobrazovat informace o tom, že zrovna píšete zprávu.

Původní kvalita obrázků a videí

Většina komunikačních aplikací provádí automatickou komprimaci obrázků a videí. To se děje především kvůli tomu, aby při připojení na datech nedocházelo k jejich vysoké spotřebě. Občas se ale můžete ocitnout v situaci, kdy potřebujete odeslat obrázek v plném rozlišení, bez ztráty kvality. V aplikaci Threema si naštěstí můžete zvolit, zdali chcete obrázky komprimovat, anebo zdali budou odesílány v plném rozlišení. Pro změnu tohoto nastavení klepněte vpravo dole na Nastavení, a poté rozklikněte kolonku Média. Zde už jen stačí rozkliknout Velikost obrázku, kde zaškrtněte možnost Původní. Níže si ještě můžete nastavit Kvalitu videa, popřípadě také funkci, díky které se budou automaticky veškerá média ukládat do vaší galerie.

Neznámí uživatelé

Ve výchozím nastavení vás v Threemě může kontaktovat kdokoliv, kdo získá váš kontakt. Jestliže však Threemu používáte opravdu pouze pro bezpečnou a anonymní komunikaci, tak byste si tuto předvolbu měli přenastavit. Konkrétně si můžete nastavit, aby vám mohli zprávu poslat pouze lidé, kteří pochází z vašeho seznamu kontaktů. V případě, že byste chtěli tuto možnost změnit, tak v pravé dolní části obrazovky klepněte na možnost Nastavení. Jakmile tak učiníte, tak přejděte do Soukromí, kde už jen stačí aktivovat funkci Blokovat neznámé. Pokud byste tuto funkci ponechali neaktivní, tak vám bude moci zprávy poslat kdokoliv a nové kontakty budou do aplikace přidávány poté, co od nich obdržíte první zprávu.

Automatické mazání zpráv a médií

Pokud se chystáte Threemu využívat na maximum, tak byste měli vědět, že se ve výchozím nastavení automaticky mažou veškeré zprávy a média, která jsou starší více než jeden rok. Jestliže si chcete tuto předvolbu přenastavit, tak se samozřejmě nejedná o nic složitého. Zvolit si můžete buď mazání v kratším intervalu, například každý týden, anebo můžete okamžitě smazat naprosto vše. Pro přenastavení klepněte vpravo dole na Nastavení, a poté se přesuňte do sekce Správa úložiště. Zde níže rozklikněte možnost Smazat média a soubory starší než a Smazat zprávy starší než, kde si vyberte požadovanou možnost.