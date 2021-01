Jak přejít z WhatsApp na jiný komunikátor

Pokud jste v posledních několika dnech nebyli kompletně odstřiženi od internetu, tak už jste zajisté zaznamenali zprávu o změnách, ke kterým mělo dojít v rámci aplikace WhatsApp. Facebook, který WhatsApp vlastní, se rozhodl, že v rámci této chatovací aplikace pozmění podmínky a pravidla. Zkráceně mělo dojít k většímu propojení Facebooku a WhatsAppu, díky čemuž by první jmenovaný získal více uživatelských dat, která by poté mohl využít pro ještě přesnější cílení reklam. Dokonce se objevily i spekulace o tom, že by měl Facebook získat přístup ke zprávám z WhatsAppu. To se uživatelům samozřejmě tak úplně nelíbilo a mnoho z nich začalo hledat různé alternativy. Pojďme se v tomto článku společně podívat na to, jakým způsobem můžete z WhatsAppu na jiný komunikátor přejít.

Přesun dat a kontaktů

Někteří z vás by dost možná uvítali možnost pro přesunutí dat z WhatsAppu do jiné chatovací aplikace. V tomto případě vás ale musím úplně zklamat, jelikož přesun dat napříč komunikačními aplikacemi jednoduše není možný. To znamená, že veškerá data, která jste v rámci WhatsAppu vytvořili, zůstanou jen a pouze na něm. Jakmile se přesunete do jiné aplikace, tak budete začínat kompletně od píky a s čistým štítem. Jedinou pozitivní zprávou je, že některé aplikace dokáží pracovat s vaším seznamem kontaktů, podobně jako WhatsApp. To znamená, že si v těchto aplikacích můžete nechat rychle zobrazit veškeré kontakty, které konkrétní komunikátor používají. Jestliže si tedy chcete přesun alespoň trošku ulehčit, tak proveďte kompletní správu vašich kontaktů – zkontrolujte si, zdali máte u záznamů uvedená správná čísla a popřípadě si přidejte ty kontakty, které prozatím přidané nemáte.

Pozvěte přátele do nové aplikace

WhatsApp patří mezi nejpopulárnější chatovací aplikace na světě. Podle posledních dostupných informací jej využívá více než 2 miliardy uživatelů, což je opravdu úctyhodné číslo. I přesto, že se počty uživatelů u konkurenčních aplikací neustále zvyšují, tak se počtem uživatelů nemohou s WhatsAppem rovnat. Je tedy velmi pravděpodobné, že po přechodu na jinou komunikační aplikaci nebudete některé kontakty schopni vyhledat, a to z jednoduchého důvodu – aplikaci totiž nepoužívají. Dobrou zprávou každopádně je, že se to můžete pokusit změnit. Pokuste se je kontaktovat a říct jim, jaké rizika jim při používání WhatsAppu hrozí, popřípadě z jakého důvodu by měli využívat bezpečnější alternativy. Některé aplikace dokonce nabízí funkci pro pozvání uživatele, rozhodně ji tedy využijte.

Zdroj: Signal

Projděte si nastavení

Jakmile se v nové chatovací aplikaci ocitnete, tak si rozhodně nezapomeňte projít veškerá nastavení – s velkou pravděpodobností zde totiž najdete mnoho užitečných funkcí a předvoleb, které byste možná chtěli pozměnit. Vzhledem k současné situaci, kdy se mnoho uživatelů přesouvá z WhatsAppu na alternativní komunikační aplikace, publikujeme na našem magazínu každý den články s tipy a triky, které můžete v chatovacích aplikacích využít. Rozhodně si tyto články přečtěte, jelikož v nich najdete cenné informace, které se do začátku rozhodně hodí.

Stáhněte si data z WhatsAppu

Jestliže patříte mezi jedince, pro které se WhatsApp stal primárním komunikátorem a máte v něm uloženo nespočet různých dat, včetně obrázků a různých dokumentů, tak můžete využít funkce pro kompletní stažení všech dat z vašeho účtu. Tato funkce je k dispozici přímo v aplikaci WhatsApp. Pokud byste si chtěli veškerá data z WhatsAppu stáhnout, tak se nejedná o nic složitého. Ve spodním menu aplikace klepněte na Nastavení, a poté na sekci Účet. Jakmile tak učiníte, tak klepněte na kolonku Žádost o informace účtu. Zde už jen stačí klepnout na Požádat o výpis. Tento výpis se bude nějakou dobu připravovat, každopádně si jej poté můžete stáhnout a využít v případě, že budete nějaká data potřebovat.

Odstraňte svůj WhatsApp účet

Pokud se vám přechod na novou aplikaci zdaří a budete mít stažená veškerá data z WhatsAppu, která potřebujete, tak už vám nezbude nic jiného, než provést smazání celého účtu. Ani v tomto případě se nejedná o nic složitého. Stačí v rámci aplikace WhatsApp dole klepnout na Nastavení, kde se přesuňte do sekce Účet. Poté klepněte na možnost Odstranit účet a přečtěte si veškeré informace o tom co se stane v případě, že odstranění potvrdíte. Pokud souhlasíte, tak níže zadejte vaše telefonní číslo a klepněte na Odstranit účet.