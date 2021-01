5 tipů a triků pro Signal, které by měl znát každý jeho uživatel

Uživatelé aplikace WhatsApp se před několika dny dozvěděli o zajímavé a znepokojující novince. Došlo totiž k určitým změnám v podmínkách WhatsAppu – konkrétně by se tato aplikace měla určitým způsobem ještě více propojit s Facebookem. To se samozřejmě většině uživatelů vůbec nelíbí, a tak se rozhodli, že vyhledají alternativu. Mezi jednu z nejlepších alternativ pro WhatsApp patří momentálně Signal. Tato aplikace je mimo jiné velmi bezpečná a neshromažďuje o uživatelích žádná osobní data. Pokud jste i vy na Signal nedávno přešli, tak se vám bude hodit tento článek, ve kterém se podíváme na 5 tipů a triků pro Signal, které by měl znát každý jeho uživatel.

Uzamčení pomocí Touch ID či Face ID

Stejně jako ostatní komunikátory, tak i Signal si můžete nechat uzamknout prostřednictvím Touch ID či Face ID. Díky tomu ještě více posílíte vaší bezpečnost a v případě, že by se někdo dostal do vašeho telefonu, tak bude po spuštění aplikace Signal nutná biometrická autorizace. Chcete-li si v rámci aplikace Signal nastavit uzamčení aplikace pomocí Touch ID či Face ID, tak v levém horním rohu domovské obrazovky klepněte na ikonu vašeho profilu. Otevře se nové okno, kde klepněte na záložku Soukromí. Zde pak sjeďte o kus níže a aktivujte funkci Zámek displeje. Poté se zobrazí ještě další kolonka Čas zamknutí displeje, kde si můžete nastavit, po jaké době od autorizace bude biometrická ochrana požadována.

Upozornění na nový kontakt

Aplikace Signal umí pracovat se seznamem vašich kontaktů, čehož jste si mohli všimnout už po registraci. Stejně jako například Viber vám Signal může poslat oznámení v případě, že se jeden z vašich kontaktů do aplikace Signal nově registruje. Co si budeme nalhávat, pro většinu z nás se jedná spíše o velmi otravné oznámení, které nás moc nezajímá. Chcete-li tato oznámení deaktivovat, tak na domovské obrazovce vlevo nahoře klepněte na ikonu vašeho profilu. Nyní je nutné, abyste rozkliknuli kolonku Oznámení, kde úplně dole deaktivujte funkci Kontakt se připojil k Signalu.

Deaktivace potvrzení o přečtení

Pokud někomu v rámci jakékoliv chatovací aplikace pošlete zprávu, tak se vám zobrazí, zdali a kdy si ji dotyčný přečetl – tak stejně to funguje i naopak. Jestliže nechcete, aby druhá strana viděla, kdy jste si příchozí zprávu přečetli, tak si tuto funkci můžete deaktivovat. Osobně si myslím, že by tato možnost volby měla být k dispozici ve všech komunikačních aplikacích. Chcete-li provést deaktivaci, tak na domovské obrazovce vlevo nahoře klepněte na ikonu vašeho profilu. Poté z menu vyberte záložku Soukromí, kde už jen pomocí přepínače deaktivujte funkci Potvrzení o přečtení. Nutno podotknout, že tohle nastavení platí pro všechny konverzace.

Zakryjte tváře na fotografii

V rámci aplikace Signal můžete samozřejmě mimo klasických zpráv posílat také obrázky a další soubory. V případě, že skrze Signal někomu pošlete nějakou fotku, tak si můžete nastavit, aby došlo k zamazání tváří. Tato funkce je zcela automatická a pro zakrytí tváří nemusíte většinou provádět žádný postup navíc – stačí jen tuto předvolbu aktivovat. Jestliže chcete na odesílané fotografii zakrýt tváře, tak se prvně klasicky přesuňte do konverzace a najděte si fotku, u které má k rozmazání tváří dojít. Jakmile fotku najdete, tak na ni klepněte, a poté nahoře rozklikněte ikonu kolečka se vzorem šachovnice. Zde nakonec stačí, abyste dole pomocí přepínače aktivovali Rozostřit tváře. Pokud se nepodaří rozostřit všechny tváře, tak po nich stačí přejet prstem. Nakonec nezapomeňte vpravo nahoře úpravy potvrdit.

Odesílejte mizející zprávy

Jestliže máte v aplikaci Signal nějaký kontakt, se kterým si píšete zprávy, které nemůže nikdo nikdy vidět, tak zbystřete. V tomto případě by se vám totiž mohla hodit funkce mizející zprávy. Pokud si tuto funkci aktivujete, tak dojde k tomu, že se veškeré odeslané zprávy po přečtení druhou stranou automaticky smažou. Tuto funkci si můžete nastavit u jednotlivých kontaktů zvlášť. Chcete-li mizející zprávy nastavit, tak se přesuňte do konkrétní konverzace. Poté v horní části displeje klepněte na jméno kontaktu, čímž se zobrazí další obrazovka. Nakonec stačí, abyste pomocí přepínače aktivovali možnost Mizející zprávy. Nakonec si nastavte, za jak dlouho mají konkrétní zprávy zmizet.