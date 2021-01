Kompletní přehled: Které chatovací aplikace jsou nejbezpečnější?

Před několika dny se internetem prohnala zpráva o tom, že by se měla chatovací aplikace WhatsApp určitým způsobem více propojit s Facebookem, a to kvůli nabízení a cílení reklam. Uživatelům aplikace WhatsApp se tohle samozřejmě vůbec nelíbí, jelikož je právě tato chatovací aplikace mnohými považována za velmi bezpečnou. Mnoho uživatelů však bohužel neví, že i WhatsApp patří pod křídla Facebooku a pravda o tom, co se děje s našimi osobními daty, může být úplně jiná. Právě kvůli změně podmínek používání mnoho uživatelů WhatsAppu hledá bezpečnější alternativu – viz článek níže. V tomto článku si pak rozebereme, které chatovací aplikace patří mezi bezpečné, a které nikoliv.

WhatsApp

V současné době využívá WhatsApp více než 1,5 miliardy uživatelů a jedná se tak o jednu z nejpopulárnějších chatovacích aplikací. WhatsApp láká především na svou jednoduchost, kromě zpráv zde můžete posílat také obrázky, GIFy, dokumenty a mnoho dalšího. Dobrou zprávou je, že využívá neprůstřelný šifrovací protokol, který byl vytvořen speciálně pro aplikaci Signal. Tohle šifrování nabízí PFS (dopředná bezpečnost), což je vlastnost zabezpečených komunikačních protokolů. To znamená, že i v případě, kdy dojde k vyzrazení soukromého klíče, nedojde k ohrožení dávné komunikace – zkrátka a jednoduše, při prolomení útočník uvidí jen jedinou odeslanou zprávu. Pokud aplikace PFS neumí, tak je útočník schopen získat přístup k veškeré starší komunikaci a nikoliv jen k jediné zprávě. Na druhou stranu, jak už bylo zmíněno v úvodu, tak WhatsApp patří pod Facebook, což s sebou nese mnoho různých obav. Facebook totiž již několikrát nekale nakládat s uživatelskými daty, ke kterým má přístup. V minulosti už navíc bohužel došlo k využití určité bezpečnostní chyby, kdy se hackeři dostali ke zprávám uloženým v aplikaci.

Messenger

Mezi další velice oblíbenou aplikaci pro chatování patří Messenger od Facebooku. Mnoho lidí nemá ani nejmenší tušení o tom, že zprávy, které klasicky přes Messenger posíláte, nejsou koncově šifrovány. Pravdou každopádně je, že i v Messengeru lze koncové šifrování využít. Facebook z nějakého důvodu nejspíše nechce, abyste koncové šifrování používali, a tak ho v aplikaci skrývá. Dostanete se k němu tak, že v určité konverzaci přejedete po displeji prstem zdola nahoru. Tím se pak dostanete do skrytého a zabezpečeného chatu. Zmíněná funkce zabezpečeného chatu byla představena již před téměř třemi lety, stále je však skrytá a uživatelé ji nevyužívají. Jak už bylo dále zmíněno, Facebook patří mezi společnosti, které mají přístup k nespočtu uživatelských dat a už nejednou došlo k jejich zneužití. Chcete-li bezpečný chat, tak Messenger ani náhodou nevyužívejte.

+ Má ho mnoho vašich kamarádů

Má ho mnoho vašich kamarádů + Můžete ho používat i bez účtu na Facebooku

Můžete ho používat i bez účtu na Facebooku – Nepoužívá koncové šifrování, je skryté

Nepoužívá koncové šifrování, je skryté – Nedochází k prakticky žádnému dalšímu šifrování

Nedochází k prakticky žádnému dalšímu šifrování – Má přístup k tomu, co píšete

iMessage

Pokud patříte mezi jablečné uživatele, tak vám s největší pravděpodobností nemusím iMessage vůbec představovat. Jedná se o službu přímo od Applu, kterou najdete v rámci aplikace Zprávy. Apple je v technologickém světě považován za společnost, která dbá na ochraně soukromí jeho uživatelů. Jinak tomu není ani v případě iMessage, které využívají koncové šifrování. Bohužel však iMessage mohou využívat jen uživatelé jablečných zařízení mezi sebou. Navíc je tak nějak známo, že Apple sleduje vaše chování a sbírá uživatelská data. Dobrou zprávou však je, že je alespoň nezneužívá. Bohužel pak existují určité typy dat, které iMessage nešifrují – například telefonní čísla, kontakty a data uložená na iCloudu.

+ Využívá koncové šifrování

Využívá koncové šifrování – Sbírá uživatelská data (ale nezneužívá je)

Sbírá uživatelská data (ale nezneužívá je) – Nešifruje některé typy dat

Telegram

Aplikaci Telegram využívá na světě více než 100 milionů uživatelů. Telegram je pro uživatelé velmi jednoduchý k používání a nabízí mnoho různých funkcí, které ostatní chatovací aplikace nikoliv. Navíc k tomu není přidružen k žádné další společnosti a nesdílí žádná uživatelská data, tedy alespoň nyní. Vzhledem k tomu, že je Telegram považován za aplikaci pro bezpečné chatování, tak by většina z vás očekávala, že bude mít ve výchozím nastavení aktivní šifrování – opak je však pravdou a mnoho uživatelů je pak překvapených. Úplně ideální pak není ani samotný protokol šifrování zpráv – ten byl vyvinut interním týmem a bohužel už také došlo k prolomení. Mimo to pak Telegram nespokytuje žádné zprávy o své transparentnosti, což může být pro někoho znepokojující.

+ Nabízí mizející zprávy a další skvělé funkce

Nabízí mizející zprávy a další skvělé funkce + Jednoduché uživatelské rozhraní

Jednoduché uživatelské rozhraní – Šifrování není ve výchozím nastavení aktivní

Šifrování není ve výchozím nastavení aktivní – Používá ne tak úplně ideální šifrovací protokol

Wire

Wire patří mezi aplikaci, která splňuje snad veškeré požadavky pro bezpečnou chatovací aplikaci. Nabízí koncové šifrování a je v souladu se všemi zákony Evropské unie o ochraně osobních údajů. Mimo to se jedná o open-source řešení a dobrou zprávou také je, že Wire můžete využít v různých webových prohlížečích. I přesto, že Wire nesdílí uživatelská data s žádnými institucemi, tak je shromažďuje, což připustili samotní vývojáři této aplikace. Veškerá tato uložená data navíc nejsou šifrovaná, což má pomáhat v synchronizaci dat. Na druhou stranu ale Wire uvádí, že po zrušení účtu dochází k výmazu všech dat uživatele, bez výjimky.

+ Open-source řešení

Open-source řešení + Je v souladu se všemi zákony EU

Je v souladu se všemi zákony EU + Můžete jej využít v mnoha webových rpohlížečích

Můžete jej využít v mnoha webových rpohlížečích – Sbírá data o uživatelích (nezneužívá je)

Wickr Me

Aplikaci Wickr dost možná většina z vás nezná, jedná se však o jednu z nejlepších aplikací, kterou si můžete pro bezpečné chatování stáhnout. Je open-source a nesbírá žádná uživatelská data. Nechybí ani funkce pro okamžité zničení veškerých dat, které jste v rámci aplikace vytvořili, dokonce si můžete i nastavit časovač podle toho, kdy chcete data zničit. Skvělý je také fakt, že pro použití aplikace Wickr nemusíte udávat své telefonní číslo. Jediný problém Wickru je, že bohužel není tak rozšířený jako například Telegram, anebo Signal. Každopádně byl primárně vyvinut pro společnosti a nikoliv pro jedince. Wickr dále nabízí Pro verzi, ve které můžete využít šifrovaných video-hovorů, což je jedna z funkcí, kterou byste u jiných hledali marně. Pokud byste se každopádně chtěli na Wickr přesunout, tak budete muset poprosit i své kamarády – nejspíše jej totiž nemají.

+ Nepotřebujete telefonní číslo k registraci

Nepotřebujete telefonní číslo k registraci + Open-source řešení

Open-source řešení + Funkce pro okamžité zničení všech dat

Funkce pro okamžité zničení všech dat + Nebírá ani neukládá uživatelská data

Nebírá ani neukládá uživatelská data + Nabízí Pro verzi s dalšími funkcemi

Nabízí Pro verzi s dalšími funkcemi – Slabá uživatelská základna

Slabá uživatelská základna – Pro některé jedince může být složitější

Signal

Postupně jsme se v tomto článku dostali až k poslední aplikaci, kterou je Signal. Pokud hledáte tu nejbezpečnější aplikaci, která je určena pro chatování, tak je v současné době Signal jasnou jedničkou na trhu. Nabízí aplikaci pro iOS i Android a využívá vlastnoručně vytvořený šifrovací protokol, který je považován za velmi bezpečný. Kromě chatování nechybí také šifrované audio i video hovory, skupiny a sdílení dat. V aplikaci se nenachází samozřejmě žádné reklamy a navíc nedochází ke sběru žádných uživatelských dat. Navíc k tomu se i v tomto případě jedná o open-source řešení. Jedinou nevýhodou je, že pro využití Signalu se musíte registrovat vaším telefonním číslem. Jinak je Signal naprosto perfektní.

+ Šifrované chatování, audio a video hovory, sdílení obrázků a dat

Šifrované chatování, audio a video hovory, sdílení obrázků a dat + Nabízí funkci mizejících zpráv

Nabízí funkci mizejících zpráv + Využívá vlastní šifrovací protokol

Využívá vlastní šifrovací protokol + Open-source řešení

Open-source řešení + Nesbírá žádná data ani metadata

Nesbírá žádná data ani metadata – K registraci potřebujete telefonní číslo

Závěrečná tabulka se srovnáním