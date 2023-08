Anketa: Jaká barva iPhone 15 Pro se nejvíc líbí vám?

Od včerejšího večera se v podstatě v Apple světě nemluví o ničem jiném, než o barvách iPhone 15 Pro. Ten by totiž měl podle všech možných i nemožných zdrojů přinést dvě nové barvy a to konkrétně Dark Blue a Titan Gray. Nás samozřejmě zajímá, co si o nových barvách myslíte vy a proto budeme rádi, když se o váš názor podělíte v anketě.

Anketa Jaká barva iPhone 15 Pro se vám líbí nejvíc Space Black 22,34 % Silver 11,70 % Dark Blue 30,85 % Titan Gray 35,11 %

Všechny barvy si můžete prohlédnout v galerii níže, ve které najdete obrázky od Apple Hub, který zveřejnil detailní pohled no nové barvy iPhone 15 Pro. Dáváte tedy přednost stávajícím dvěma barvám, mezi které patří Silver a Space Black nebo sáhnete po některé z nových barev a pokud ano, pak po které? Odpovězte prosím v naší anketě. Pokud se chcete k barvám dále vyjádřit, můžete samozřejmě využít komentáře pod tímto článkem.