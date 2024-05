Každá domácnost s připojením k internetu bude platit koncesionářské poplatky!

O koncesionářských poplatcích se v posledních týdnech hovoří v České republice poměrně intenzivně vzhledem k plánům na jejich zvýšení. To sice nemá být nikterak markantní, nicméně i tak se ze strany Čechů zvedla vlna nevole, ze které zaznívá mimo jiné to, že je poplatek naprosto nesmyslné platit, když Českou televizi či Český rozhlas lidé vůbec nekonzumují. O to víc mohlo překvapit nedávné zjištění toho, že se koncesionářské poplatky mají vztahovat taktéž na majitele smartphonů či tabletů, jelikož i přes ně lze veřejnoprávní média konzumovat. Jak to v tomto směru bude nyní upřesnil v rozhovoru ministr kultury Martin Baxa.

V rozhovoru Seznam Zpráv zazněl konkrétně z úst moderátorky dotaz: „ Mohl byste přesně vysvětlit, jak to bude s rozšířením plátců?“. Na ten odpověděl ministr kultury Martin Baxa následovně: „ Bude to tak, že každá domácnost, jejíž členové, člen disponuje připojením k internetu, by měla nově platit koncesionářské poplatky. Chci zdůraznit, že se nic nemění pro stávající plátce koncesionářských poplatků, protože ti platí podle stávajícího znění zákona. Buď z televize, nebo z rádia, je jich něco přes tři miliony. Takže jich se to nijak netýká.“ Máte-li doma internetové připojení, vyhnout se koncesionářskému poplatku bude tedy prakticky nemožné.