Nenechte se napálit. Internetem kolují falešní pozvánky na představení iPhone 17

Apple se připravuje na představení iPhonu 17 a všechna znamení ukazují na úterý 9. září jako pravděpodobné datum letošního eventu. Pokud se potvrdí tradiční harmonogram, předobjednávky odstartují v pátek 12. září a první kusy dorazí k zákazníkům o týden později, 19. září.
Čtyři nové modely na obzoru
Letos bychom měli vidět kompletní čtveřici: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max a zcela nový iPhone 17 Air, který má zaujmout ultra tenkým designem. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by některý model měl mít zpoždění – i když minulost ukazuje, že Apple občas posune uvedení některých verzí, například iPhone X v roce 2017 dorazil až v listopadu.
Apple má rád předvídatelnost. V posledních letech většinou oznamuje termín své zářijové akce zhruba dva týdny předem. Statistiky mluví jasně – v případě iPhonu 15 a 16 se pozvánky objevily přesně 14 dní před eventem. Pokud tento trend zůstane, můžeme oficiální oznámení čekat v úterý 26. srpna.
Historická data také ukazují, že Apple preferuje úterky jak pro oznámení termínu, tak pro samotný event. Výjimky z posledních let byly spíše důsledkem pandemie a nestandardních výrobních cyklů.
Fotogalerie
Pozor na falešné pozvánky
Jakmile se blíží oficiální pozvánka, na sociálních sítích se tradičně objeví vlna falešných eventových karet – často s lákavým sloganem, který ale nemá s Applem nic společného. Tyto podvrhy dokáží zmást nepozorné fanoušky a vyvolat zbytečné spekulace.
Apparently the iPhone 17 Series Apple Event Invite is LEAKED pic.twitter.com/weNInALlK1
— Apple Design (@TheAppleDesign) August 13, 2025
Apple si přitom své marketingové momenty pečlivě hlídá, takže skutečná pozvánka se vždy objeví přímo na jeho oficiálním webu a v tiskové zprávě. Po letech kolujících fake verzí je pravděpodobné, že i kdyby pozvánka unikla omylem, mnoho lidí by jí už stejně nevěřilo.
Do oficiálního odhalení zbývá zhruba 12 dní. Pak se dozvíme nejen potvrzené datum eventu, ale i heslo, které Apple letos zvolí pro svou velkou zářijovou show.