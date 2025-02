Odhaluje nová aplikace Pozvánky Apple zásadní změny vzhledu iOS 19?

Nedávné vydání aplikace Pozvánky Apple toho s sebou dost možná přináší mnohem víc, než se může na první pohled zdát. Ačkoliv i aplikace jako taková stojí z hlediska využitelnosti rozhodně za pozornost, možná ještě větší pozornost bychom měli věnovat jejímu designu. Ten je totiž v řadě věcí jiný než ten, na který jsme od Applu zvyklí u jiných aplikací. Dost možná je tak s předstihem potvrzena jedna z nejzásadnějších novinek chystaného iOS 19 a to sice inspirace visionOS a jeho průhlednými prvky.

Že se chce Apple právě cestou visionOS, popřípadě watchOS, který je designován podobně, chystá vydat se proslýchá již poměrně dlouho. První zvěsti jsme ostatně slyšeli již loni před představením iOS 18, avšak ty se záhy ukázaly jako liché. Letos však již má k jejich realizaci dojít a to na celé řadě míst v čele s redesignem aplikace Fotoaparát, který by se měl díky tomu stát přehlednější a minimalističtější. Změnit se ale mají i systémová menu a další prvky v aplikacích, přičemž nově mají mnohem víc využívat barevná pozadí, která budou vidět díky „zprůhlednění“ plovoucích prvků na nich. Právě určité vrstvení a následné „prolínání“ vrstev by pak mělo hrát v iOS 19 zásadní designovou roli.

Zda jsou tyto úvahy správné či naopak zcela mimo mísu se dozvíme zhruba za čtyři měsíce, kdy Apple na své tradiční vývojářské konferenci novou generaci iOS a dalších operačních systémů představí. Pravdou však je, že většího redesignu se iOS nedočkal již poměrně dlouho a podobné oživení by mu tedy určitě slušelo. A co si myslíte vy? Dočkáme se nasazení více průhledných prvků á la visionOS?