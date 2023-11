Apple znenadání odpískal vývoj jednoho z nejdůležitějších projektů posledních let!

Poté, co si Apple před lety ukousl velmi velké sousto s nabíječkou AirPower, se zdá, že má problém zdárně dokončit další klíčovou věc. Řeč je konkrétně o jeho vlastním 5G modemu, na kterém pracuje podle dostupných informací snad již od roku 2017, přičemž intenzivně pak jeho vývoj rozjel v roce 2019 poté, co od Intelu koupil jeho modemovou divizi. Roky neúspěchu však měly nyní vyústit v odpískání projektu.

S informacemi o zrušení vývoje vlastního 5G modemu přišel před pár desítkami minut velmi přesný leaker yeux1122 s tím, že je má od zdroje z dodavatelského řetězce Applu. Dnes ráno pak začala po sítích kolovat podobná zpráva, která však pocházela od jiného, méně ověřeného zdroje z Japonska. Zdá se tedy, že odpískání vývoje 5G modemu je čím dál tím reálnější, což ve výsledku neznamená nic jiného než to, že Apple zůstane i nadále závislý na 5G modemech od Qualcommu. Ty jsou sice z hlediska kvality velmi dobré, Apple však nad nimi nemá až takovou kontrolu, jakou by nejspíš chtěl, kvůli čemuž je není možné například přizpůsobit přesně tak, jak by bylo pro jeho zařízení třeba kvůli specifickým funkcím. Zároveň jsou zrušením vývoje vlastního modemu narušeny plány Applu ohledně budoucnosti 5G v jeho nadcházejících produktech, jelikož právě jeho vlastní modemy měly kromě iPhonů zavítat třeba i do MacBooků. Zatím je sice brzy celkově předpovídat, jaké následky bude zrušení vývoje 5G modemů mít (tím spíš, když zatím není potvrzeno žádnými 100% věrohodnými zdroji), nicméně vzhledem k tomu, jaké plány měl s tímto řešením Apple do budoucna mít, nebojíme se hovořit o velké čáře přes „rozpočet“.