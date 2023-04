Apple spustil v ČR jednu z nejužitečnějších novinek posledních let!

Přestože dnes slaví křesťanský svět Velký pátek a leckdo by proto čekal, že se žádné zásadní věci nestanou, opak je pravdou. Apple totiž oznámil před chvílí skrze tiskovou zprávu to, že v řadě států Evropy v čele s Českou republikou spouští jednu z nejužitečnějších novinek posledních let. Řeč je konkrétně o vylepšených Apple Maps, které jsou přesnější a díky tomu tak nabízí lepší orientaci. A to není ani zdaleka vše – kromě přesnějších a na oko líbivějších mapových podkladů totiž nyní nabízí Apple Maps také v řadě míst v Česku funkci Look Around, tedy obdobu Google Street View.

Apple začal přesnější mapové podklady (nejen) v České republice testovat zhruba před měsícem, o čemž jsme vás tehdy informovali v samostatném článku. A jak se nyní ukázalo, na dostatečné otestování funkce mu stačilo jen pár týdnů, díky čemuž si tak můžeme novinku užít v celé její kráse na celém území Česka. Kromě našich luhů a hájů se nicméně ode dneška zlepšily Apple Maps i v Rakousku, Chorvatsku, Maďarsku, Polsku a Slovinsku. Na Slovensku sice testování v posledních týdnech také běží, nicméně Apple pro něj veřejné spuštění funkce zatím neoznámil.

Co se týče funkce Look Around, ta se v aplikacích Apple Maps spouští přes ikonu dalekohledu s tím, že v současnosti není bohužel k dispozici na celé řadě míst, v čemž oproti Google Street View do značné míry zaostává. Google má totiž svou síť snímků pro Street View hustší a díky tomu tedy ve výsledku i využitelnější. Dá se nicméně předpokládat, že se bude Apple v tomto směru jen a jen zlepšovat a kvalitou se tedy snad v dohledné době Googlu dorovná.

Poměrně zajímavé je to, že vylepšené detailnější Apple Maps ukázal Apple poprvé už spolu s iOS 12 v roce 2018. Přechod na tuto verzi je nicméně stále takřka na začátku – jakmile totiž bude nová expanze ve formě výše uvedených středoevropských států oficiálně nasazena v plné verzi, bude převedeno teprve necelých 22 % rozlohy Země na novou verzi. Apple má tedy ještě rozhodně co dělat.