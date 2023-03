Apple začal v ČR a SR testovat jednu z nejužitečnějších novinek posledních let!

Na Česko a Slovensko se v Applu nezapomíná, stejně jako na řadu dalších zemí situovaných do středu Evropy. V Česku, Rakousku, Chorvatsku, Polsku, Maďarsku a na Slovinsku a Slovensku totiž začal testovat jednu z nejužitečnějších softwarových novinek posledních let ve formě vylepšených Apple Maps. Ty se tak začínají na čím dál tím větším množství území těchto zemí zobrazovat v přesnější verzi, která v nich umožňuje zejména lepší orientaci. Kromě lepšího zaznačení cest a tak podobně spočívá zpřesnění map například v zanesení obrysů budov lemujících ulice a tak podobně. Postupem času by pak měly přibýt například i jednoduché 3D modely určitých míst či stromů v parcích a tak podobně. Na to, jak testování vypadá, se můžete podívat níže v galerii.

Jak můžete sami vidět, veřejné testování, na které upozornila kartografka Justin O’Beirne, je dle všeho v úplných plenkách, protože nepokrývá třeba ani celá hlavní města Prahu a Bratislavu. Vše by se nicméně mělo v nejbližších dnech a týdnech zlepšovat tak, aby byly Apple Maps v našich zemích nakonec z hlediska detailů na (takřka) stejné úrovni jako Apple Maps v USA, Německu či dalších zemích, kde už je převod hotov. Poměrně zajímavé je nicméně to, že vylepšené detailnější Apple Maps ukázal Apple poprvé už spolu s iOS 12 v roce 2018. Přechod na tuto verzi je nicméně stále takřka na začátku – jakmile totiž bude nová expanze ve formě výše uvedených středoevropských států oficiálně nasazena v plné verzi, bude převedeno teprve necelých 22 % rozlohy Země na novou verzi. Apple má tedy ještě rozhodně co dělat.