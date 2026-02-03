Apple chystá největší změnu v dodávkách čipů za 12 let!

Apple už od roku 2014 spoléhá výhradně na TSMC jako dodavatele svých čipů, ale tato dvanáctiletá strategie se může brzy změnit. Podle zprávy The Wall Street Journal totiž Apple zvažuje, že výrobu některých nižších řad procesorů svěří jinému výrobci – pravděpodobně kvůli rostoucí závislosti TSMC na firmách jako Nvidia, které využívají jeho kapacity pro čipy pro umělou inteligenci.
Intel se vrací do hry?
Konkrétní kandidát zatím zmíněn nebyl, ale dřívější spekulace hovoří o Intelu. Analytik Jeff Pu z GF Securities očekává, že Intel by mohl začít dodávat některé procesory pro základní modely iPhonů od roku 2028, konkrétně čipy řady A21 nebo A22. To by znamenalo návrat Intelu do dodavatelského řetězce Applu, byť ne v roli designéra čipů, jako tomu bylo u starších Maců s architekturou x86.
Do hry by ale mohly vstoupit i Macy a iPady. Podle známého analytika Ming-Chi Kua Apple zvažuje, že nejnižší modely čipů řady M by se mohly vyrábět u Intelu už v roce 2027, konkrétně pomocí nové technologie Intel 18A. V tomto případě by se opět jednalo pouze o výrobu, nikoliv návrh samotného čipu.
iPhone 18 nepodraží
Rozšíření dodavatelů by Applu mohlo pomoci diverzifikovat dodavatelský řetězec v době, kdy TSMC čelí obrovské poptávce ze strany AI společností. Podobně i Samsung a SK Hynix tlačí na Apple kvůli vyšším cenám RAM pamětí. I přesto Apple oznámil rekordní tržby 143,8 miliardy dolarů za poslední čtvrtletí a očekává růst mezi 13–16 % i v tom následujícím.
CEO Tim Cook sice připustil mírný dopad rostoucích cen pamětí na ziskovost, ale zdůraznil, že Apple hledá cesty, jak situaci řešit. Apple zatím neplánuje zdražení iPhone 18, což znamená, že změna ve výrobě čipů může být součástí dlouhodobé strategie udržení marží i přes rostoucí náklady.
