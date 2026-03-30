Apple: iPhone tu s námi bude i za 50 let

O tom, že iPhone jednou skončí na propadlišti dějin, se mluví v podstatě od chvíle, kdy se objevil. Jenže zatímco někteří uvnitř Applu v posledních letech minimálně interně naznačovali, že by jeho éra mohla skončit klidně už během příští dekády, teď přichází z Cupertina úplně opačný tón.
Marketingový šéf Applu Greg „Joz“ Joswiak totiž v novém rozhovoru naznačil, že iPhone tu s námi klidně může být i za 50 let. Konkrétně je podle něj velmi těžké si představit svět, ve kterém by iPhone nehrál klíčovou roli, a to i navzdory tomu, jak zásadně má do technologického světa promluvit umělá inteligence.
Zajímavé je, že tím tak trochu popírá slova Eddyho Cua, který ještě nedávno tvrdil, že iPhone za deset let možná ani nebudeme potřebovat. Argumentoval přitom tím, že právě velké technologické skoky otevírají dveře úplně novým zařízením a hráčům. A když se podíváme na to, jak Apple alepsoň podle patentů dlouhodobě koketuje třeba s chytrými brýlemi, není to úplně nereálná představa.
Joswiak to však vidí jinak. Podle něj totiž příchod nových technologií automaticky neznamená konec těch stávajících. Ba právě naopak, iPhone se jim dokáže přizpůsobit a stát se jejich centrem. Jinými slovy, ať už jde o AI, rozšířenou realitu nebo cokoliv dalšího, co přijde, iPhone má podle Applu zůstat tím hlavním zařízením, kolem kterého se bude všechno točit. A aby toho nebylo málo, do celé debaty se zapojil i Tim Cook. Ten byl dotázán, jestli si dokáže představit, že by Apple někdy vedla umělá inteligence. Jeho odpověď byla naprosto jednoznačné ne a to ani v horizontu 50 let. Podle něj budou v čele Applu vždy stát lidé, ne algoritmy.
Uživatelé tak před sebou mají opravdu zajímavý kontrast, kdy na jedné straně vidí spekulace o tom, že smartphony jednou nahradí úplně nová zařízení. Na straně druhé však Apple říká, že iPhone rozhodně nikam nemizí a naopak si udrží klíčovou pozici i v době, kdy bude svět kolem nás čím dál víc řízený umělou inteligencí. Jaká bude realita ukáže samozřejmě až čas. Pokud však Apple něco umí, tak je to přizpůsobit se změnám tak, aby z nich nakonec vytěžil maximum.
To mi přijde jako odvážné tvrzení. Třeba nakonec brýle převálcují telefony. Padesát let je dlouhá doba :)