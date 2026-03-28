Unikly první fotky iPhone 18! Odhalují hned dvě zásadní změny

Přestože svět od představení nových iPhonů 18 (Pro) dělí ještě dlouhé měsíce, přičemž v případě základních modelů dost možná ještě celý rok, díky čerstvému úniku dvojice fotek máme nyní dost možná k dispozici první ucelenější obrázek o tom, co nás u této řady vlastně čeká. Na sociální síti X se totiž objevily dva snímky potvrzující dřívější spekulace o zmenšeném Dynamic Islandu, přičemž ruku v ruce s menším Dynamic Islandem jde pak přesun jedné z komponent Face ID na jiné místo v displeji.
V předešlých měsících jsme hned několikrát slyšeli o tom, že Apple údajně přemýšlí o přesunutí Face ID do levého rohu, popřípadě o jakémsi „průstřelu“ v tom samém místě. V souvislosti s „průstřelem“ se pak nejčastěji hovořilo o předním fotoaparátu, nicméně jak ukazuje čerstvý únik, na toto místo Apple umístí pravděpodobně nedílnou součást Face ID ve formě IR flood iluminátoru.
Pokud pak netušíte, o co se jedná, ve zkratce lze říci, že bez tohoto „dílu“ by celý systém zdaleka nefungoval tak spolehlivě, jak jsme zvyklí. Jeho úkolem je totiž neustále a neviditelně nasvěcovat váš obličej infračerveným světlem, díky čemuž ho iPhone „vidí“ úplně stejně dobře ve dne i v naprosté tmě, rychle se v prostoru zorientuje a připraví podmínky pro další krok, tedy promítnutí tisíců bodů z dot projektoru a vytvoření přesné 3D mapy obličeje, takže i když to na první pohled vypadá, že Face ID funguje jen díky kameře, ve skutečnosti stojí jeho spolehlivost právě na tomhle nenápadném infračerveném přisvícení.
A jak se zdá, zatímco skrytí přední kamerky pod displej Apple nezvládl tak, aby nebyl výsledný obraz kvalitativně poznamenán, IR flood iluminátor si zřejmě s „prosvícením“ vrstvy displeje poradí, díky čemuž jej lze právě pod displej skrýt a přesunout i trochu na jiné místo. Díky tomu tak může být šířka Dynamic Islandu jako takového zmenšena a ten tak ve výsledku nebude působit tak rušivě, jak je tomu nyní. Mimochodem, stane se tak poprvé od jeho představení u iPhonu 14 Pro v roce 2022.
Poměrně zajímavé je, že podle fotky půjde IR flood iluminátor pod displejem při jeho intenzivním nasvícení zpozorovat. Při běžném používání by se však nemělo jednat o nic, čeho byste si měli na první pohled všimnout, což je rozhodně pozitivní zpráva. Pokud se pak ptáte na to, proč je na druhém snímku Dynamic Island rozdělen de facto na dva ostrůvky, přičemž jeden je kulatý a druhý pak oválný, odpověď je jednoduchá – jedná se o totéž řešení, které Apple používá i nyní. Jeden velký podlouhlý Dynamic Island je totiž jen softwarová „iluze“ vytvořená černou výplní mezi těmito dvěma prvky, která má docílit větší jednotnosti a celkové souměrnosti.
Ačkoliv toho už fotky více neukazují, je docela pravděpodobné, že šířka rámečků, která je na nich vidět, je skutečně shodná s tou, kterou Apple používá nyní u iPhonů 17 (Pro). Právě o zachování stejné tloušťky totiž hovoří úniky z posledních dnů a z fotky se nezdá, že by tomu mělo být jinak. Nechme se tedy překvapit, zda Apple na podzim skutečně ukáže to, co můžeme vidět na fotkách výše. Mě coby dlouholetého uživatele iPhonů by to ale rozhodně potěšilo.