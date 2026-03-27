iPhone 18 má vsadit na menší Dynamic Island u všech modelů, rámečky ale zůstanou stejné

O tom, kam se budou iPhony v příštích letech posouvat, se začíná čím dál víc šuškat a nejnovější únik naznačuje, že Apple má v plánu poměrně zajímavý krok. Podle známého leakera Ice Universe, který má za sebou řadu přesných předpovědí, totiž dorazí celá série iPhonů 18 s menším Dynamic Islandem. A to nejen u Pro modelů, ale vůbec poprvé napříč celou řadou.
Právě menší Dynamic Island se přitom v posledních týdnech spojoval hlavně s iPhonem 18 Pro, který by měl dorazit už letos na podzim. Pokud se ale informace potvrdí, Apple tuto změnu poměrně rychle rozšíří i na základní modely, které by měly přijít na trh začátkem příštího roku. Jinými slovy, rozdíly mezi Pro a ne-Pro variantami by se v tomto směru mohly zase o něco ztenčit.
Fotogalerie
Co se naopak měnit nemá, jsou rámečky kolem displeje. Ty by podle leakera měly zůstat stejné jako u letošní generace iPhonů 17. Pokud tedy čekáte další ztenčování okrajů, minimálně v této generaci se ho zřejmě nedočkáme. Zajímavý je i pohled na strategii vydávání. Apple má totiž údajně přejít na rozdělený launch cyklus. Zatímco Pro modely dorazí klasicky na podzim, po jejich boku by se mohl objevit i první skládací iPhone, základní iPhone 18 si má dát na čas a dorazit až s odstupem několika měsíců. Apple tak zřejmě hledá způsob, jak si rozprostřít pozornost během roku a udržet iPhony déle v centru dění.
Je ale fér dodat, že ne všichni leakři se na menším Dynamic Islandu shodují. Objevily se i hlasy, které tuto změnu zpochybňují. Většina úniků však zatím mluví spíše ve prospěch jeho zmenšení, takže je dost dobře možné, že právě tohle bude jedna z hlavních designových novinek příštích iPhonů.