iPhone 18 Pro dostane toto skvělé vylepšení teleobjektivu! Těšíte se?

Ačkoliv svět od představení nové generace iPhonů dělí ještě dobrého půl roku, už nyní o ní víme mnohé. Telefony totiž jako již tradičně předchází spousta nejrůznějších úniků informací, přičemž jeden velmi zajímavý točící se kolem Pro modelů vyplil na světlo světa teprve nyní. A upřímně, pokud se tato předpověď potvrdí, máme se rozhodně na co těšit.
Podle nových informací z asijských sociálních sítí má Apple u iPhonů 18 Pro (Max) mimo jiné v plánu vylepšení teleobjektivu, které za poslední roky už pár zajímavých upgradů dostaly. Tentokrát má jít konkrétně o nasazení větší clony, díky níž by měl teleobjektiv zachytit více světla, což se projeví na jasnějších, ostřejších a detailnějších snímcích i ve chvíli, kdy světelné podmínky zrovna nejsou ideální. Jinými slovy, noční zoom by konečně mohl přestat být slabinou a stejně tak i zoom za horšího světla. Z vlastních zkušeností totiž mohu říci, že při horším světle je při využívání teleobjektivu u iPhonů 17 Pro a starších jednak docela dost šumu a jednak se z fotek vytrácí poměrně rychle detaily.
Zdroje zároveň potvrzují, že teleobjektiv zůstane i nadále exkluzivitou pro řadu Pro coby nejvybavenější modely. Zbytek řady 18 si tedy bude muset i nadále vystačit s ultraširokoúhlým foťákem jako druhým zadním fotoaparátem, přičemž to samé platí i pro chystaný iPhone Fold nebo iPhone Air 2. Doufejme tedy, že se nově uniklé informace na podzim potvrdí a teleobjektiv se tak stane zase o něco využitelnějším. Už nyní je totiž focení na něj opravdová zábava a pokud jej Apple posune o level dál, logicky bude jeho využitelnost strmě stoupat.