Skládací iPhone je zase o krok blíž! Displej bez viditelného ohybu míří do výroby

Apple je opět o něco blíž prvnímu ohebnému iPhonu. Podle posledních informací je totiž na spadnutí spuštění výroby dost možná nejdůležitější části této očekávané novinky. Řeč je konkrétně o displeji, který má být zcela bez viditelného ohybu, a který má již co nevidět vstoupit do hromadné výroby.
S informacemi o blížící se výrobě přišel před pár hodinami leaker Instant Digital, jehož zdroje tvrdí, že panely pro iPhone Fold, dodávané společností Samsung, mají začít masově vznikat už v květnu. Vše tak dokonale zapadá do již dříve uniklých informací, podle kterých je celá výroba zařízení naplánovaná na červenec.
Právě displej je pak vzhledem k jeho důležitosti svým způsobem tou nejvíce kritickou částí zařízení. Zatímco první skládací telefony od Samsungu přišly před sedmi lety, často trpěly viditelnými ohyby, které odrazovaly část zákazníků. Právě této skutečnosti se tak chtěl Apple logicky co nejvíce vyvarovat a už od prvopočátku proto testoval skládací technologii, která by byla schopná zajistit co možná nejmenší viditelný „předěl“ v displeji. To je ostatně i důvod, proč má první ohebný iPhone dorazit až nyní. Apple jej totiž měl v minulosti hned několikrát odložit právě kvůli nespokojenosti s displejem.
Hardware bude stát za to
Co se týče dalších hardwarových specifikací, i ty by měly rozhodně stát za to. Počítá se například s tím, že iPhone Fold nabídne vysokou paměť RAM a dostatek úložiště, přičemž jeho cena by měla být nastavena do prémiového segmentu. Software bude postaven na iOS 27, avšak s funkcemi podobné těm z iPadu, aby skládací zařízení dokázalo využít větší plochu displeje.
Jestli se vše podaří podle plánů, první skládací iPhone bez viditelného ohybu by mohl být realitou již během druhé poloviny roku. A upřímně řečeno, osobně jsem na něj coby letitý uživatel Apple produktů extrémně zvědavý. Za poslední roky jsme totiž byli svědky jak produktových úspěchů typu iPhone 17 (Pro), tak i přešlapů ve formě Vision Pro. Snad tedy bude spadat první ohebný iPhone do první kategorie a Apple jím dokáže redefinovat to, jak lidé v současnosti vnímají ohebné telefony, natožpak telefony obecně.