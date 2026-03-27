Apple chystá iPhone s displejem zahnutým do všech stran!

Apple si zjevně začíná pohrávat s jedním z nejodvážnějších designů iPhonu za poslední roky. Podle známého leakera Digital Chat Station totiž testuje takzvaný quad-curved displej se zaoblením přes všechny hrany, který by mohl dorazit už s jubilejním iPhonem 20. A pokud se tohle skutečně podaří dotáhnout, čeká nás iPhone, jaký jsme tu ještě neměli.
Celá myšlenka je přitom poměrně jednoduchá, ale technicky extrémně náročná. Displej by nebyl zahnutý jen po stranách, jak to známe dnes, ale doslova na všech čtyřech hranách. Jinými slovy, obraz by „přetékal“ přes rohy zařízení a vytvářel dojem, že telefon je tvořen prakticky jen jednou velkou obrazovkou, tedy samozřejmě s výjimkou zad
Právě to by mohlo být ve výsledku i klíčem k úspěchu výročního iPhone XX, o kterém se mluví už delší dobu. Ten by měl dorazit už v příštím roce coby oslava 20. výročí představení prvního iPhone a jak se zdá, Apple s ním má skutečně velké plány. Podle dřívějších úniků se totiž například snaží schovat jak Face ID, tak i přední kameru přímo pod displej, díky čemuž by tak přední strana nebyla absolutně ničím „rozbíjena“. Háček je však v tom, že podle posledních zpráv naráží na velké technologické limity, a tak není jisté, zda se to stihne už příští rok.
Quad-curved displej ale může být řešením, jak i bez plně „neviditelných“ komponent posunout design výrazně dál, protože už jen samotné zahnutí přes všechny hrany by dokázalo vytvořit mnohem čistší a futurističtější vzhled než dnes. Zajímavě do toho zapadá i další spekulace, podle které by Apple mohl u tohoto modelu opustit klasická fyzická tlačítka a nahradit je haptickými, která by teoreticky mohla být skryta též pod displejem. V kombinaci s displejem přes celé tělo by tak zařízení působilo jako jednolitý kus skla.
Je tu však jedno důležité „ale“. Podobné koncepty se totiž objevují už roky s tím, že jsme se jich měly podle mnoha úniků již několikrát dočkat, avšak zatím se tak evidentně nestalo. Apple navíc tradičně nic nespěchá a raději počká, než má technologii opravdu stoprocentně zvládnutou. Přesně z těchto důvodů je tedy důležité brát podobné zprávy se značnou rezervou, byť zní opravdu skvěle. Zdá se však, že příští roky budou z pohledu iPhonů hodně zajímavé a pokud si Apple chce výročí dvaceti let od uvedení iPhonu opravdu užít, přesně takhle odvážný design by dával perfektní smysl. A co vy, šli byste do podobného telefonu?