Výroční iPhone znovu ožívá! Problémy s Face ID pod displejem trvají, nové zprávy ale vrací naději

O výročním iPhonu, který by měl dorazit u příležitosti dvaceti let od uvedení prvního modelu už příští rok, se v poslední době mluví čím dál častěji. A není se čemu divit. Právě tenhle model má totiž podle všeho představit jednu z největších designových změn za dlouhé roky a vrátit iPhonu něco, co mu možná v posledních generacích trochu chybí – tedy pomyslný „wow“ efekt. Jenže jak už to tak bývá, čím ambicióznější plán, tím víc překážek po cestě.
V posledních měsících jsme totiž poměrně často slýchali, že vývoj naráží na limity současných technologií. Největší problém má být tradičně Face ID, respektive jeho ukrytí pod displej tak, aby fungovalo stejně spolehlivě jako dnes. A právě kvůli tomu se začaly objevovat zprávy, že Apple možná bude muset své plány zpomalit a místo čistého displeje bez výřezů vsadit jen na jejich postupné zmenšování. Jinými slovy, revoluce se měla odložit a přijít spíš evoluce.
Teď to ale vypadá, že by nakonec nemuselo být všechno tak černé. Nové informace od leakera Digital Chat Station totiž naznačují, že Apple vývoj poddisplejových technologií rozhodně nevzdal a dál na nich aktivně pracuje. Cíl přitom zůstává dostat kameru i Face ID kompletně pod displej a nabídnout tak iPhone, který nebude mít na přední straně vůbec žádné rušivé prvky.
Podle leakerových zpráv má Apple postupovat krok za krokem. Nejprve bychom se mohli dočkat menšího Dynamic Islandu, následně kombinace průstřelu pro kameru a Face ID schovaného pod displejem a teprve poté by přišla finální fáze v podobě skutečně čistého displeje. A právě ten by si Apple mohl schovat jako hlavní tahák pro výroční model.
Ten má navíc podle zákulisních informací přijít i s dalšími designovými změnami, třeba s displejem zakřiveným ze všech čtyř stran, který by ještě víc potlačil rámečky a celkově posunul vizuál zařízení zase o kus dál. Pokud se tohle všechno podaří zkombinovat, mohl by výsledný iPhone působit jako jeden kompaktní kus skla bez jakýchkoliv rušivých elementů.
Jasno ale samozřejmě zatím není. Technologie pod displejem mají stále své limity a Apple je známý tím, že si na výsledku dává záležet víc než kdo jiný. Na druhou stranu, právě podobné úniky naznačují, že se vývoj posouvá správným směrem a že šance na skutečně bezrámečkový iPhone bez výřezů rozhodně není mrtvá. A pokud by se tohle Applu podařilo dotáhnout právě k výročnímu modelu, mohl by to být přesně ten moment, na který fanoušci čekají už pěknou řádku let.