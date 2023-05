Apple Pencil zřejmě dostane jednu z nejužitečnějších vychytávek posledních let

Jestli něco Apple v rámci příslušenství pro své produkty v posledních letech zanedbává, pak je to bezesporu Apple Pencil. Faktem totiž je, že ta za dobu své existence prošla vlastně jen jednou aktualizací, přestože příležitostí pro její vylepšení tu byla celá řada. K dispozici je tak ve výsledku jen původní verze a model představený v roce 2018 spolu s tehdy novou generací iPadů Pro. Jak se však zdá, s Pencil počítá kalifornský gigant i do budoucna, jelikož si pro ní čas od času patentuje velmi zajímavá vylepšení. A to se stalo nedávno zas.

Minulý týden zveřejnil americký úřad pro patenty a ochranné známky velmi zajímavý patent Applu pojednávající de facto o možnosti dostat na Apple Pencil podporu funkce Najít. Díky tomu by tak měla být ztráta tohoto příslušenství mnohem složitější a naopak hledání díky podpoře místního hledání jednodušší. Zajímavé je přitom to, že celý systém Najít by měl u Apple Pencil fungovat do jisté míry pasivně. Tužka by totiž měla disponovat akustickým rezonátorem, který by byl schopný reagovat na zvukové vlny nebo akustickou energii. Jinými slovy, stačilo by zachytit zvuk či akustickou energii a Pencil by byla rázem v Najít viditelná a možná i slyšitelná.

Přestože by byla podpora Najít u Apple Pencil jistě velmi vítaná novinka, faktem je, že v tuto chvíli nelze se stoprocentní jistotou říci, zda se jí nakonec přeci jen dočkáme. Patentové přihlášky jsou totiž jedna věc a jejích realizace a přenesení do praxe věc druhá a mnohem obtížnější. Přesně z toho důvodu si Apple patentuje rok co rok obrovské množství nejrůznějších nápadů, avšak zrealizuje jen naprosté minimum z nich. Jelikož však na Najít v posledních letech dost vsází, zde si troufáme říci, že je pravděpodobnost realizace poměrně vysoká.