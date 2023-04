iPhony 15 Pro mají dostat podporu Apple Pencil!

Jestli se o něčem v souvislosti s iPhony v posledních letech poměrně intenzivně spekulovalo, pak je to zavedení podpory Apple Pencil. Pravdou totiž je, že z hlediska úhlopříček se iPhony již vcelku solidně přiblížily iPadům a proto by mnohým uživatelům podpora Pencil dávala smysl. Apple k ní měl navíc v loňském roce podle řady zdrojů již nakročeno velmi výrazně, avšak nakonec svůj záměr odpískal. U řady 15 Pro by tomu ale snad mohlo být konečně jinak.

Podpora Apple Pencil u iPhonů 14 Pro byla na spadnutí podle celé řady leakerů. Kalifornský gigant měl být dle nich dokonce tak daleko, že začal menší Apple Pencil pro iPhony dokonce již vyrábět a vyrobil jí více než jeden milion kusů, než se rozhodl, že se od této myšlenky nakonec raději odkloní. Tyto „tužky“ měly stát podle dostupných informací 49 dolarů a měly být napájeny přes displej zařízení pomocí speciálního čipu, jako je tomu třeba u S-Penů od Samsungu. Osekány měly být nicméně o senzory pro snímání tlaku či náklonu, takže měly sloužit vyloženě jako stylusy.

Právě na plány ohledně zavedení podpory Apple Pencil u iPhonů 14 Pro upozornil nyní na Twitteru spolehlivý leaker DuanRui s tím, že některé jeho zdroje naznačují, že se mohl tento plán Applu přesunout na letošek a tedy i iPhony 15 Pro. Vyrobené „tužky“ by tedy nakonec přeci jen našly své uplatnění, přičemž Apple by navíc splnil jedno z dlouholetých přání svých uživatelů. A ti, kteří by tuto možnost neocenili, by jí zkrátka nemuseli vůbec využívat, jelikož by se jednalo jen o alternativu k současnému ovládání telefonu, nikoliv vyloženě o rozšíření funkčnosti. A co vy, přivítali byste podporu Apple Pencil u iPhonů 15 Pro?