Ovladač pro nový Xbox má změnit svůj vzhled! První změna ale už rozděluje hráče

Microsoft se v posledních měsících čím dál více rozpovídává o budoucnosti Xboxu, kterou má představovat nová generace konzole vyvíjená pod označením Project Helix. A přestože zatím neznáme její finální podobu ani přesné datum uvedení na trh, postupně se začínají objevovat také informace o příslušenství, které by ji mělo doprovázet. Konkrétně nyní vyplavaly na povrch zajímavé indicie týkající se nové generace herního ovladače. Ten by totiž mohl dostat upravený design, který Microsoft začíná nenápadně naznačovat už u současného hardwaru. Háček je však v tom, že změna, která mezi hráči vyvolala poměrně bouřlivé reakce, je vlastně překvapivě drobná.
Na zajímavou podobnost upozornili fanoušci Xboxu, kteří si všimli, že nedávno představený kompaktní ovladač Xbox Nano používá nové grafické zpracování tlačítek ABXY. Jejich písmena jsou totiž oproti současným ovladačům tenčí, ostřejší a celkově působí modernějším dojmem. A právě stejný styl písma se objevil také na uniklých snímcích připravovaného Xbox Elite Controlleru 3.
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Podle serveru GAMINGbible tak není vyloučeno, že Microsoft právě tímto způsobem postupně představuje nový designový jazyk svých ovladačů. Ten by se následně mohl objevit také na ovladači určeném pro příští generaci Xboxu, tedy Project Helix. Ačkoliv se může zdát, že jde o naprostou maličkost, pro fanoušky Xboxu je vzhled tlačítek ABXY poměrně citlivým tématem. Microsoft totiž jejich podobu v zásadě zachovává už od dob Xboxu 360, přičemž právě barevná tlačítka se stala jedním z nejcharakterističtějších prvků jeho ovladačů.
Reakce hráčů jsou proto poněkud rozporuplné. Zatímco některým se nové písmo líbí a považují jej za modernější, jiní jej kritizují za příliš tenké linie a menší výraznost. Objevují se dokonce názory, podle kterých nové označení tlačítek připomíná spíše levnější neoriginální ovladače než příslušenství od samotného Microsoftu. Je však potřeba zdůraznit, že Microsoft zatím nepotvrdil, že stejný design skutečně použije také u ovladače pro Project Helix. Jisté je pouze to, že nové provedení tlačítek využívá Xbox Nano. Podoba Elite Controlleru 3 vychází z neoficiálního úniku a její případné převzetí další generací je zatím spekulací.
Zajímavější než samotná změna písma je nicméně otázka, zda Microsoft konečně výrazněji přepracuje také funkční výbavu svých ovladačů. Právě v tomto směru totiž Xbox v posledních letech poněkud zaostává za konkurenčním PlayStationem. Sony už od uvedení PlayStationu 5 nabízí ovladač DualSense s adaptivními triggery, které dokážou měnit odpor podle dění ve hře, pokročilou haptickou odezvou či pohybovými senzory. Díky tomu mohou hráči například cítit rozdílný odpor při natahování tětivy luku, sešlapování plynového pedálu nebo používání různých zbraní. Klasické Xbox ovladače naproti tomu stále spoléhají na poměrně tradiční konstrukci. Přestože nabízejí kvalitní ergonomii, spolehlivé ovládání a velmi dobrou kompatibilitu napříč zařízeními, některé technologie známé z DualSense jim jednoduše chybí. A to platí dokonce i pro dražší modely Elite.
Právě Project Helix by proto mohl být ideální příležitostí, jak tento rozdíl smazat. Zatím ale nemáme žádné oficiální potvrzení, že Microsoft plánuje adaptivní triggery, pokročilejší haptiku nebo pohybové ovládání skutečně nasadit. Osobně bych přitom řekl, že právě tyto změny by hráči ocenili podstatně více než nové písmo na tlačítkách. Současný Xbox ovladač je totiž z ergonomického hlediska stále velmi povedený a žádnou zásadní designovou revoluci podle mě nepotřebuje. Pokud by však Microsoft dokázal zachovat jeho osvědčené rozložení a zároveň přidat technologie, kterými dnes disponuje DualSense, mohl by mít v rukou skutečně zajímavého konkurenta.