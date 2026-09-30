Revoluce pro Xbox je tu! Fyzické hry si nově zahrajete i bez disku a to i na Xbox Series S

Jedna z nejlepších funkcí pro herní konzole Xbox za poslední roky je konečně tu. Řeč je konkrétně o možném převodu fyzických her do digitálních kopií nebo abych byl možná ještě přesnější o získání digitální verze hry k fyzické kopii. Právě díky této novince, kterou Microsoft pro své konzole oznámil relativně nedávno coby nepřímou odpověď na plánované ukončení fyzických disků pro konzole PlayStation, tak můžete hrát vaše hry z fyzických disků, aniž byste museli disky vložit do konzole, což je přinejmenším velmi pohodlné. Při následném prodeji se pak samozřejmě digitální licence automaticky zruší, takže nehrozí, že by byla hra jakkoliv „zablokována“. A jelikož jsem si už vše vyzkoušel na vlastní kůži, není od věci vás v rychlosti s novinkou seznámit detailněji.
Nová funkce je vázána na systémovou aktualizaci pro Xbox, která je dostupná jak pro Series S, tak pro Series X modely. V obou případech zabírá něco kolem 400 MB a její instalace je tedy otázkou chvilky. Jakmile update nainstalujete, máte de facto hotovo, protože se tím automaticky možnost získat digitální licenci k fyzické hře odemyká.
K digitální licenci pro fyzickou hru se dá dostat hned několika způsoby, které jsou však všechny naprosto jednoduché. Prvním je „zažádat“ si přímo přes menu dané hry (vyberete si hru z vaší nabídky a stisknete tlačítko se třemi vodorovnými čárkami pod sebou), kde si vyberete možnost „Nárokovat si digitální licenci“ a následně potvrdit vyskakovací okna. V takovém případě je ale samozřejmě třeba mít danou hru v mechanice konzole.
Druhou možností je pak vložit disk se hrou do mechaniky a nechat jej načíst, přičemž jakmile je hra načtena, licence občas sama „naskočí“ a vy už tak nemusíte řešit nic. Třetí možnost pak de facto rozšiřuje možnost druhou, jelikož i zde stačí vložit disk do mechaniky a následně „jen“ počkat – avšak s tím rozdílem, že pro získání licence je v takovém případě nutné nechat ještě hru aktualizovat (záležitost zpravidla opět pár MB), čímž se nejspíš „převede“ do digitální verze.
Your discs just got a digital upgrade today! 💿
Now, all players can experience the benefits of digital with most XBOX Series X and XBOX One physical discs: https://t.co/TuUdSr7Or8 pic.twitter.com/IVgrV2NY4v
— — (@XBOX) September 29, 2026
Co se týče spouštění her z takto vytvořených digitálních kopií jako takového, to je naprosto bleskové a funguje nepřekvapivě tak, jak jste zvyklí z klasických digitálně pořízených her. Vše se tedy načítá okamžitě a co se mě osobně líbí, v naprostém tichu bez „řinčení“ fyzického disku v mechanice.
Naprostá pecka je pak za mě to, že se digitální licence získané na základě vlastnictví fyzické verze chovají zcela stejně jako klasické digitální licence ke hrám. Pokud máte tedy Xbox nastavený tak, že můžete jeho obsah sdílet na další (například v rodině), může i hráč na druhé konzoli hrát hry, které jste digitalizovali z fyzických disků. A to i v případě, že jeho konzole fyzickou mechaniku nemá, což je dle mého naprosto zlomové. Sám mám totiž přesně takto propojený Xbox Series X s bráchou a jeho Xboxem Series S, na kterém je tak díky novince rázem hratelné de facto vše, co mám fyzicky.
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Myslím si tedy, že touto funkcí Microsoft rozhodně zabodoval a ukázal, že i ve zdánlivě nezajímavém světě distribuce her dokáže udělat zajímavou novinkou naprosté zemětřesení. Zároveň se nebojím říci, že se jedná o funkci, která může pro leckoho znamenat skutečný zlom v tom, jak vnímá Xbox, protože jde nejen o velký krok směrem ke komfortu, ale i k možnosti zahrát si vaše oblíbené hry z disků i tam, kde byste je jinak nerozjeli – tedy na konzolích bez mechaniky. Osobně tedy Microsoftu za tento krok tleskám a jsem opravdu nadšený!
Konzole Xbox lze zakoupit například zde
Jediný dôvod prečo by som chcel konzolu sú fyzické disky. Ísť cestou digitalu a pri cenách kam konzoly rastú je cesta do pekla.
Takze mi ted refunfujou vsechny hry co jsem si musel koupit znovu??
Ano.