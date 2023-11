MP zlevnila PlayStation 5! Levnější je jak samotná konzole, tak balíček se hrou či ovladačem

Komerční sdělení: Slevové šílenství v podobě Black Friday propuklo v České republice naplno a nutno podotknout, že mnohé produkty lze díky němu sehnat skutečně výhodně. Skvělým příkladem je i nejoblíbenější herní konzole světa ve formě PlayStationu 5, který můžete nyní na Mobil Pohotovosti sehnat za vynikající cenu a zajistit si tak například jeden z dárků na blížící se Vánoce. A co víc, cenu PlayStationu 5 můžete navíc snížit tím, že Mobil Pohotovosti odprodáte svou starou herní konzoli (ať už PlayStation 4 či Xbox One/Series) a její výkupní cenu od ceny PS5 odečtete.

PlayStation 5 přináší díky svému výkonu jeden z nejlepších herních zážitků, které si vůbec můžete v současnosti při hraní videoher užít. Díky svému vysokému výkonu GPU a rychlému SSD na něm běží hry ve vysoké snímkové frekvenci, bez prodlev ve formě dlouhého načítání a s grafickým zpracováním, které vám v kombinaci s kvalitní televizí doslova vyrazí dech. Například podpora technologie ray tracing přináší realističtější grafiku s oslnivými světelnými efekty, které do her vnáší nový rozměr autentičnosti. Super je navíc to, že vývojáři jsou si kvalit hardwaru PlayStationu 5 velmi dobře vědomi a své hry vyvíjí přesně tak, aby na této konzoli vypadaly co nejlépe. Ve srovnání s PlayStationem 4 či Xboxy předešlé generace se tak můžete těšit na parádní grafiku s nepřeberným množstvím detailů, které vás zkrátka a dobře pohltí.

Dalším extrémním lákadlem konzole PlayStation 5 je inovativní ovladač DualSense, který posouvá hranice tím, že přináší hmatovou zpětnou vazbu a adaptivní spouště, což zvyšuje imerzi a ponoření hráče do herního světa. Kombinace technologie 3D zvuku a rychlosti načítání díky vysokorychlostnímu SSD zase vytváří poutavý zvukový prostor a umožňuje hrám rychlou instalaci a aktualizace. A s kompatibilitou s předchozími hrami z PlayStation 4 můžete znovu objevit své oblíbené tituly v lepší grafice a vyšším výkonu. Pro ty, kteří hledají perfektní vánoční dárek, je tedy PlayStation 5 ideální volbou, která přináší nekonečné možnosti zábavy a vzrušení pro všechny hráče.

Běžná cena PlayStationu 5 je 13 390 Kč, na MP jej však díky Black Friday nyní seženete jen za 10 490 Kč. K dispozici je ale třeba i set PlayStationu 5 se dvěma ovladači DualSense, která nyní vychází na 11 990 Kč namísto 14 990 Kč. A konečně, set PlayStationu 5 se hrou Spider-Man 2 nyní seženete díky Black Friday za 11 990 Kč namísto původních 15 390 Kč. Ale pozor, skladové zásoby Mobil Pohotovosti nejsou bezedné a proto doporučujeme nakoupit co možná nejdříve!