Nové iPhony 14 (Pro) jsou pro jablíčkáře k dispozici již několik týdnů. Největší úspěch měly letos zcela zaslouženě modely s označením Pro, které jsou aktuálně z velké části vyprodané. Oproti tomu, klasické „čtrnáctky“, jsou spíše propadákem, a to především z toho důvodu, jelikož se od předchozí generace prakticky v ničem neliší. I přesto se však mezi letošní a loňskou generací hned několik rozdílů najde a v tomto článku se tak společně podíváme na 6 věcí, které umí iPhone 14 (Pro) oproti předchozí generaci.

S příchodem iPhonů 13 (Pro) jsme se dočkali zajímavého vylepšení fotoaparátu, který nově nabízel také filmařský režim. Pokud jste do něj začali natáčet, tak jste mohli využívat funkci automatického či ručního přeostřování s detekcí obličejů, takže záznamy vypadaly jako z profesionální kamery. Kromě toho jste mohli ostření měnit zpětně v aplikaci Fotky u již pořízeného záznamu. Problém byl v tom, že u „třináctek“ bylo možné natáčet do filmařského režimu v rozlišení 1080p při 30 FPS, což nemuselo dostačovat. Nové iPhony 14 (Pro) už však zvládají 4K HDR rozlišení při 30 FPS.

Always-on

Příznivci jablečných telefonů už několik dlouhých let žadonili o příchod always-on displeje. A není se čemu divit, jelikož u Apple Watch s ním přišel kalifornský gigant již před několika lety. Spekulovalo se o tom, že prvním iPhonem s always-on displejem bude iPhone 12 Pro (Max), následně to měl být iPhone 13 Pro (Max). Nakonec si však dal Apple opravdu načas a přišel s ním až u iPhonu 14 Pro (Max), který se tak stal prvním jablečným telefonem s always-on. Samozřejmě always-on od Applu funguje lehce jinak, než ostatní, a to hlavně díky Display Engine.