5 funkcí iPhone 14 Pro (Max), o kterých jste nevěděli

Jednou z hlavních novinek, se kterou iPhone 14 Pro (Max) přichází, je bezesporu vylepšený hlavní fotoaparát. Ten má nově rozlišení 48 MP, tudíž se Apple po několika letech konečně rozhodl pro upuštění 12 MP. Přesně pro tento fotoaparát vyvinul Apple speciální Photonic Engine, který se stará o softwarovou úpravu snímků. Kromě toho přichází také akční režim s možností perfektní stabilizace, vylepšení se pak dočkal také filmový režim, který zvládá natáčení až ve 4K při 30 FPS. Zmínit dále můžeme také funkce pixel-binning, která se využívá při focení ve špatných světelných podmínkách. Konkrétně se v tomto případě spojí vždy čtyři pixely fotografie do jednoho, čímž se sice sníží rozlišení snímku, ale zase zvýší kvalita. Pokud se každopádně rozhodněte fotit v maximální kvalitě do formátu ProRAW, tak počítejte s tím, že snímky budou až trojnásobně velké a bez problémů se tak vyšplhají na velikost 80 MB.

Další obrovskou změnou je odstranění výřezu, který u iPhonů 14 Pro (Max) nahradil průstřel pilulkového tvaru – ten dostal názvem dynamický ostrůvek. Konkrétně dělá z průstřelu interaktivní prvek, který je nedílnou součástí systému a většina uživatelů si jej zamiluje. Jsou tady ale určitá tajemství, která dynamický ostrůvek skrývá. Prvně je nutné zmínit, že si mnoho uživatelů myslí, že se nejedná o oblast, která reaguje na dotyk – opak je však pravdou. Dynamický ostrůvek na dotyk reagovat bude a uživatelé skrze něj třeba spustí aplikaci. Mimo to se přímo v dynamickém ostrůvku nachází indikátor aktivní kamery či mikrofonu v podobě zelené nebo oranžové tečky. To znamená, že ostrůvky jsou reálně dva, jak to bylo vyobrazeno na konceptech před představením, avšak Apple místo mezi nimi začernil a dedikoval indikátoru.

Kapacita RAM

Apple při představování svých nejnovějších zařízení uvádí mnoho různých informací a technických specifikací. Co se však týče například kapacity RAM a baterie, tak tyto informace nesdílí a uživatelé si tak na zjištění musí počkat. Již před představením se šuškalo o tom, že iPhony 14 Pro (Max) budou mít, stejně jako iPhony 13 Pro (Max), operační paměť o kapacitě 6 GB a nedojde tak ke zvýšení. A před pár hodinami se tato informace potvrdila. Dokonce se potvrdilo také to, že i klasické iPhony 14 (Plus) budou mít 6 GB RAM a polepší si tak z předchozích 4 GB. Vrcholné modely Pro se tedy zvýšení RAM nedočkaly, ty klasické však ano. Co se týče kapacity baterie, tak na tuto informaci si ještě budeme muset počkat.