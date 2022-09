iPhone 14 (Pro) RAM: Známe kapacitu operační paměti všech letošních iPhonů

Ačkoliv Apple na včerejší Keynote neprozradil, kolik RAM paměti nasadil do nových iPhonů a tuto skutečnost neuvedl ani v technických specifikacích na svém webu, díky poslední betě Xcode 14 již máme v tomto směru zcela jasno. O žádné překvapení se však nečeká.

Již před představením iPhonů 14 začaly internetem kolovat informace o tom, že má Apple v plánu nasadit do všech letošních modelů nasadit stejné množství RAM paměti a jak se nyní ukázalo, tyto informace byly pravdivé. Jak iPhony 14, tak 14 Pro totiž disponují shodně 6 GB RAM. Zatímco základní modely si tedy polepšily o 2 GB, jelikož řada 13 disponuje “jen” 4 GB RAM, iPhony řady Pro jsou na tom stejně. Jedním dechem je ale třeba dodat, že u iPhonů velikost RAM paměti nehraje až tak podstatnou roli a přestože se tedy nemusí na první pohled zdá 6 GB RAM mnoho, iPhonům by to mělo vcelku bez problému stačit. Až reálné používání však samozřejmě ukáže, zda tomu tak vskutku je.