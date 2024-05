Mapy.cz se dočkaly užitečného vylepšení, které si určitě zamilujete!

Český internetový gigant Seznam přidává do své mapové aplikace Mapy.cz další novinku a nutno jedním dechem dodat, že je dost možná jednou z nejzásadnějších za poslední dobu. Tedy minimálně v případě, že jste stejně jako já příznivci bezhotovostního placení a a všude, kde to jde, využíváte platební kartu nebo ještě lépe – iPhone či Apple Watch s Apple Pay. Do aplikace Mapy.cz si totiž lze nově v detailu míst zobrazit štítky, které vám prozradí, zda jde na daném místě platit kartou, potažmo zda tam naleznete dětský koutek, zahrádku, Wi-Fi či cokoliv jiného. Zkrátka a dobře, díky této užitečné novince bude zjišťování informací o jednotlivých podnicích jednodušší než kdykoliv dřív.

Jdete na oběd s dětmi a chcete chvíli klidu? 😌

Nebo snad žijete budoucností a hotovost je pro vás sprosté slovo? 💳 V Mapách nově najdete v detailu míst štítky, které vám prozradí, zda jde na daném místě platit kartou nebo jestli tam najdete dětský koutek či zahrádku. 💚 — Mapy.cz (@mapy_cz) May 7, 2024