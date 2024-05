Porovnání displeje iPad Pro 2018 vs iPad Pro 2024 M4

Pokud máte doma stejně jako já nějaký starší iPad Pro, pak vás možná bude zajímat, zda se vyplatí přejít na nejnovější model a to zejména kvůli displeji. Kromě výkonu je to totiž právě displej, který je mnohem zajímavější než kdy dřív. Apple totiž u iPad Pro M4 vůbec poprvé v historii nabídl OLED displej. Samozřejmě to nejlepší porovnání můžete vidět v jakémkoli APR nebo prodejci kam si zajdete a na vlastní oči se podíváte, jaké barvy má například iPad Air a iPad Pro.

Já jsem porovnal svůj iPad Pro z roku 2018, což byl vůbec první iPad Pro. Osobně mám 9,7″ variantu a nový iPad Pro M4, který testuji má 13″ OLED displej. Na fotografiích v následující galerii je tedy iPad Pro M4 z roku 2024 zastoupen větším tabletem. Ke kvalitě OLED u nového iPadu Pro se podrobně dostanu v jeho recenzi, ovšem nyní se můžete podívat na pár porovnávacích fotografií. Všeobecně platí, že čím více světla je ve vašem okolí, tím menší je rozdíl mezi klasickými iPady a iPadem s OLED displejem.

Jakmile jej používáte například v noci nebo za úplné tmy, pak je rozdíl extrémní a vidíte, že černá je skutečně černá díky vypínání podsvícení pixelů. Na denním světěl však až takový rozdíl není. Oba iPady mají nastaven 100% jas a mají vypnutý true-tone. Rozdíl je pak patrný jak v barvách samotných, tak zejména tam, kde je vidět stínování objektů. Ovšem na druhou stranu, na to, že oba tablety dělé 6 let a jeden nabííz OLED a druhý LCD, není rozdíl na můj vkus až tak zásadní, jak by mnozí očekávali, ostatně posuďte sami.

