Pedro pedro ciferník na Apple Watch

Pokud čas od času sjíždíte videa na sociálních sítích v čele s Instagramem, TikTokem, Facebookem či YouTube, určitě vám neunikl nový Pedro song, který se stal za velmi krátkou dobu doslova virálním šílenstvím. Narazit na něj lze proto nyní v nepřeberném množství videí, přičemž některá se točí i kolem Applu. To proto, že někteří koumáci přišli na to, jak dostat legendárního mývala z Pedro songu na ciferník Apple Watch, ve kterém to dokáže pořádně rozjet. Pokud vás tato legrácka láká také, v následujícím videu se dozvíte, jak na to.