5 zajímavostí o fotoaparátu iPhone 14 Pro (Max), které se hodí znát

48 MP klasicky nevyužijete

iPhony se dlouhou dobu spoléhaly na fotoaparáty s rozlišením 12 MP. U nejnovějšího iPhonu 14 Pro (Max) však Apple nasadil zbrusu nový hlavní fotoaparát, který má rozlišení 48 MP. Tato změna je opravdu obrovská a mnoho jablíčkářů se z ní těší. Je ale nutné zmínit, že pokud byste opravdu na iPhonu 14 Pro (Max) chtěli fotit do rozlišení 48 MP, tak musíte formát přepnout do ProRAW. Klasické fotky v rozlišení 48 MP tedy do formátu JPG či HEIC bohužel oficiálně nepořídíte. Pokud byste o to vyloženě stáli, tak je nutné sáhnout po nějaké aplikaci pro fotoaparát od třetí strany – zmínit můžeme třeba Halide, která zmíněnou funkci podporuje. Prozatím není jasné, zdali se Apple umoudří a provede změnu.